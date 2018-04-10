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Индия - следующая страна, которая получит бордово-красный Samsung Galaxy S8

10.04.2018 2:44 9

Индия - следующая страна, которая получит бордово-красный Samsung Galaxy S8

Индия получает бордово-красную модель Samsung Galaxy S8, как заметили SamMobile. Новый цвет является частью серии ходов, которые Samsung India делает для увеличения привлекательности старых телефонов S8 и S8 Plus после запуска новых S9 и S9 Plus.

Samsung India снизила цены на Galaxy S8 и S8 Plus в начале этого месяца, потому что они стояли почти столько же, сколько S9 и S9 Plus. Любой, кто потратит около 57 900 INR (891 долларов), вероятно, предпочел бы более новую, более четкую модель.

Бордово-красная версия уже была доступна в Южной Корее, где она была впервые запущена за несколько месяцев до Лунного Нового года. Цвет по-прежнему недоступен в другом месте. S8 в бордовом цвете имеет те же характеристики и дизайн, что и оригинальные S8.

Galaxy S8 поступит в Индию 13 апреля стоимостью 49 990 INR ($ 769,85).

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