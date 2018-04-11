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Новый Focus Ford получает ассистента Co-Pilot360

11.04.2018 2:04 9

Новый Focus Ford получает ассистента Co-Pilot360

В прошлом месяце Ford пообещала добавить ассистента в большое количество автомобилей Focus с ее пакетом Co-Pilot360. Ее адаптивный круиз-контроль может управлять остановкой и трафиком, распознавать знаки ограничения скорости и поддерживать машину в центре полосы. Ford говорит, что адаптивная система переднего освещения использует не только камеры для авто высоких лучей и прогнозирования кривых, но также может читать дорожные знаки, чтобы помочь настроить шаблоны. Кроме того, Focus - это первый автомобиль в своем сегменте с уклончивым рулевым управлением, который помогает избежать столкновений.

Большинство представленных деталей относятся к европейским и китайским версиям автомобиля, которые должны появиться в продаже в этом году. Тем не менее, должно быть легко выяснить, какая из них может быть хорошей, потому что Ford говорит, что сократила количество доступных конфигураций от 360 до 26.

Новый Focus Ford получает ассистента Co-Pilot360

Есть встроенный модем FordPass Connect, который позволяет определять местоположение автомобиля, разблокировать дверь и даже дистанционно запускать его приложение. Это также хорошо для точки доступа WiFi, поддерживающей до 10 устройств. Также есть возможность для беспроводной зарядной панели внутри, а система Sync 3 с Apple CarPlay и Android Auto работает на 8-дюймовом сенсорном экране.

Последний бит новой технологии находится внутри коробки передач, где 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия использует «адаптивное планирование сдвига», которое варьируется в зависимости от стиля вождения и времени его сдвигов, а также адаптивного контроля качества, который контролирует информацию о транспортных средствах и окружающей среде, чтобы сделать более плавные смены. Основываясь на трех своих стилях кузова (седан, хэтчбек и универсал), Ford говорит, что Focus войдет в «роскошный Focus Vignale, спортивную ST-Line, ориентированную на приключения» в Европе и «ST-Line и Titanium» в Китае.

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