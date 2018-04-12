Кажется, что следующий тип транспортного средства, который будет электризоваться, будет трехколесным. Campagna motors объявила, что представит 100-процентную электрическую версию своего трехколесного автомобиля T-Rex, используя трансмиссию от Zero Motorcycles. При этом Zero продолжает расширять свой бизнес, поставляя детали для других электромобилей. Она также работает с мотоциклами Curtiss над полностью электрическом байке Hercules и до недавнего времени работала над электромобилем.

Бензиновая версия T-Rex от Campagna, оснащенная двигателем BMW 1649 c 160 лошадиной мощностью, может достигать 0-97 км/ч менее чем за 4 секунды. Эта производительность стоит довольно дорого, начиная с 66 000 долларов, а электрическая версия может стоить еще больше.

Campagna сказала, что электрический T-Rex станет «еще более динамичным и уникальным предложением», чем другие экзотические модели. Она представит прототип на автосалоне в Монреале 20 апреля и покажет еще более продвинутую версию этим летом.