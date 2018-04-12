Четверг, 12 Апреля

Motorola выпускает самый дешевый стереофонический динамик Moto Mod

12.04.2018 3:39 15

Motorola выпускает самый дешевый стереофонический динамик Moto Mod

Motorola только что выпустила новый стереофонический динамик Moto Mod, и это самый дешевый модем для динамиков за $ 59,99. Тем не менее, он имеет большинство функций более дорогого динамика Moto Mod, со встроенной подставкой и двумя 28-мм стереодинамиками внутри модуля.

Поскольку Moto Mod подключается к телефонам Moto Z, он полагается на телефон как источник питания и не имеет отдельного метода зарядки.

Новый динамик Moto Mod отмечает, что Motorola все больше сосредотачивается на моделях массового рынка, которые будут популярны среди многих, а не для нишевых модов, над которыми он работал раньше, например, моды для геймпада. Этот фокус может облегчить создание более дешевых гаджетов при экономии за счет масштаба, даже если инженерная команда Motorola якобы понесла увольнения в прошлом месяце.

Moto Mod поставляется в черном, красном и синем цветах и доступен для покупки на веб-сайте Motorola.

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