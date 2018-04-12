Искусственный интеллект используется для головокружительного множества задач, но один из самых успешных - также один из самых страшных: автоматическое наблюдение. Речь идет о китайском запуске SenseTime, которое делает программное обеспечение для наблюдения ИИ для полиции страны и которое на этой неделе получило новый раунд финансирования на сумму 600 миллионов долларов. По данным аналитического агентства CB Insights, это финансирование, возглавляемое розничным гигантом Alibaba, дает SenseTime общую стоимость в более 4,5 млрд. долларов, что делает его самым дорогим ИИ-запуском в мире.

Эта новость имеет большое значение по ряду причин. Во-первых, это показывает, как Китай продолжает вкладывать деньги в искусственный интеллект, как за счет государственного финансирования, так и частных инвестиций. Многие наблюдают за конкуренцией между Китаем и Америкой в целях разработки передовых ИИ с большим интересом и считают инвестиции важной мерой прогресса. В этом отношении Китай обогнал США, хотя эксперты быстро предупреждают, что это всего лишь один показатель успеха.

Во-вторых, инвестиции показывают, что анализ изображений является одним из самых прибыльных коммерческих приложений для ИИ. SenseTime стала прибыльной в 2017 году и утверждает, что она имеет более 400 клиентов и партнеров. Она продает свои услуги с использованием ИИ для улучшения приложений для смартфонов, таких как OPPO и Vivo; предлагает эффекты «благоустройства» и фильтры AR на китайских платформах социальных сетей, таких как Weibo; и обеспечивает проверку личности для внутренних финансовых и розничных приложений, таких как Huanbei и Rong360.

В частности, SenseTime также наделяет китайские правоохранительные органы услугами по распознаванию и отслеживанию лиц. Например, компания заявляет, что программное обеспечение, которое она предоставляет для бюро безопасности Гуанчжоу (одного из трех крупнейших городов Китая с населением около 25 миллионов человек), используется для сопоставления кадров наблюдения с места преступления с фотографиями из базы данных преступников и они определили более 2000 подозреваемых и решили «почти 100 дел».

Джастин Ниу, партнер IDG, ранний инвестор в SenseTime, сказал The Financial Times в январе: «SenseTime и его конкуренты могут расти так быстро, как в других странах мира, потому что видео-наблюдение - это большое дело в Китае, правительство контролирует бюджет и есть огромный бюджет для этого, чтобы они могли управлять обществом». SenseTime в настоящее время разрабатывает программное обеспечение под кодовым названием Viper, которое будет «анализировать данные из тысяч живых каналов» и будет использоваться полицией для отслеживания всего «от порока и несчастных случаев до подозреваемых в черных списках».

Сторонники свободы и свободы слова говорят, что Китай уже использует аналогичную технологию для отслеживания и преследования политических оппонентов и предупреждает, что усиленный надзор может означать смерть конфиденциальности. Соучредитель SenseTime Сюй Ли сказал Bloomberg, что технология компании «не повлияет на конфиденциальность, поскольку доступ к ней могут получить только уполномоченные лица».

Но Китай не единственная страна, которая заинтересована в этом использовании ИИ, ведь компании во всем мире работают над подобными системами. SenseTime является лидером в этой области, и ее последний раунд финансирования предполагает, что такой видеоанализ в реальном времени будет только расширяться.