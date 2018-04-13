Ultimate Ears могут быть знакомы большинству потребителей благодаря своим ярко окрашенным динамикам Bluetooth, но у компании также есть линейка пользовательских наушников-вкладышей, в которых появилась новая топ-линия флагманской модели: $ 2,200 UE Live.

Наушники UE Live вернулись к предыдущей флагманской модели UE18 Pro, увеличив количество динамиков на ухо от шести до восьми, в общей сложности шесть сбалансированных арматур, один драйвер True Tone Plus и один 6-миллиметровый динамический динамик с неодимом, чтобы предложить еще лучший звук. Тем не менее, эти улучшения стоят дорого: наушники UE Live начинаются с $ 2,199, что может пойти еще выше в зависимости от настроек.

Пользовательские наушники Ultimate Ears, как правило, предназначены для профессиональных музыкантов для использования в студии или на сцене, а UE Live не является исключением. Ultimate Ears говорит, что новые наушники специально предназначены для музыкантов, выступающих на самых больших этапах на фестивалях, аренах и стадионах - хотя они, вероятно, будут звучать довольно хорошо, если вы просто слушаете музыку дома.

Наряду с UE Live Ultimate Ears также анонсировали Ultimate Ears 6 PRO - пару наушников за 699 долларов, которые, по словам компании, предназначены специально для барабанщиков, басистов, диджеев и хип-хоп-музыкантов, с двумя динамическими драйверами для средних и низких частот.

Оба наушника начнут поставляться в мае 2018 года.