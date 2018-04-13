Сегодня Volvo анонсировала свой первый электрический грузовик для коммерческого использования, называемый Volvo FL electric. Он специально разработан для использования в городах, предназначенных для распределения и удаления отходов в городских районах. Грузовик весит около 16 тонн и имеет различные варианты батарей на 100-300 кВтч, в зависимости от размера и объема работы. Его дальность составляет до 300 км.

Эти грузовики дебютируют в Европе; продажи и серийное производство начнутся в следующем году. 10-часовое время зарядки аккумулятора переменного тока (1-2 часа при быстрой зарядке постоянным током) похоже на городской автомобиль, который будет работать в основном в течение дня отлично. Он имеет 175 непрерывных лошадиных сил, с 248 на своем пике.

Цель Volvo заключается в том, чтобы легко интегрировать электромобильные технологии в существующую городскую среду. Автобусы Volvo работают с 2010 года и продали более 4000 электрических автобусов. Volvo FL Electric адаптировала аналогичную технологию. «Из опыта мы знаем, насколько важно, чтобы города, поставщики энергии и производители транспортных средств сотрудничали, чтобы широкомасштабная электрификация стала реальностью», - сказал Йонас Одермальм, руководитель стратегии продуктов для Volvo FL и Volfo FE. «С привлекательными стимулами, согласованными стандартами и долгосрочной стратегией городского планирования и расширения инфраструктуры взимания платы процесс может идти намного быстрее».