Каждый год старшеклассники в Южной Корее сдают национальный экзамен на вступление в колледж под названием suneung, который по существу определяет оставшуюся жизнь. Это не преувеличение. Идея suneung вбивается в головы учеников как определяющий фактор того, насколько успешными они будут в глубоко иерархическом обществе. Вот почему имеет смысл, что Samsung выпускает смартфон, который не может подключиться к Интернету, поэтому ученики не отвлекаются и могут сосредоточиться на учебе.

Galaxy J2 Pro имеет простые основы смартфона. Вы можете отправлять текстовые сообщения и делать с ними звонки, а также фотографировать с помощью 8-мегапиксельной задней камеры и 5-мегапиксельной передней камеры. Существует также автономное приложение для английского словаря DioDic4, приложение для календаря, калькулятор и FM-радио. И хотя в телефоне есть модем LTE, он отключен для всех, кроме вызовов и текстовых сообщений. В противном случае нет абсолютно никакого Wi-Fi или данных, о которых можно говорить. Если вы хотите, вы даже можете выбрать план данных, который ограничивает количество текстов, которые вы можете отправить.

Он поставляется в двух цветах, черном и золотом, и стоит 200 000 вон, или около 190 долларов. Остальная часть его характеристик довольно хороша: 5-дюймовый QHD AMOLED-дисплей, 1,4-гигагерцовый четырехъядерный процессор и 1,5 ГБ оперативной памяти. Он также имеет батарею 2,600 мАч и слот microSD.

Самая интригующая часть Galaxy J2 Pro заключается в том, что в настоящее время они проводят рекламные акции для студентов, сдающих экзамен 2019 и 2020 года. После того, как ученики завершили изнурительный тест, они могут фактически обменять телефон на Galaxy S, Note или на телефон A-серии, выпущенный после 2018 года, и расходы на J2 Pro возмещаются. Пока нет планов продавать телефон за пределами Южной Кореи, но, вероятно, нет другой страны, где так серьезно подходят к сдаче теста.