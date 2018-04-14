В январе на выставке CES Acer поддразнивала новым настольным компьютером с Chrome OS, и сегодня появилась есть более подробная информация. Acer Chromebox CXI3 теперь доступен для предварительного заказа, и он стоит $ 297,99 за самый базовый вариант, как заметили в ChromeUnboxed.

Как говорили на выставке CES, у него есть три процессора Intel Core: Intel Celeron 3865U, Intel Core i3 (седьмой) 7130U или Intel Core i5 (восьмой) 8250U. Базовая версия имеет 4 ГБ ОЗУ, но вы можете выбрать до 16 ГБ ОЗУ. Версия Intel Core 8-го поколения стоит 744,99 долларов.

Существует три порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и один порт USB-C 3.0. Также имеется порт для кабеля HDMI, LAN для Gigabit Ethernet, наушников / микрофона и слота для карт microSD. Он поставляется с вертикальной подставкой и дополнительным монтажным комплектом VESA, поэтому при желании вы можете прикрепить Chromebox к задней панели монитора.

Acer Chromebox CXI3 доступен для предварительного заказа.