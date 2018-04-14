Нью-Йоркская дизайнерская студия Takieso Graft Design разработала модный коврик для мыши с шерстяным покрытием с беспроводным зарядным устройством для смартфонов, встроенного в верхнюю часть. Устройство, называемое MousePad +, теперь находится на Kickstarter.

Само устройство беспроводной зарядки, которое является зарядным устройством Qi, покрывается коричневой, черной или синей кожей, в зависимости от вашего выбора, в то время как часть коврика мыши использует шерстяное волокно поверх войлочной основы. Его можно подключить непосредственно к ноутбуку или компьютеру, и компания рекламирует его как портативное устройство, так как вы можете сложить его и обернуть кабель, чтобы закрепить в аккуратном прямоугольнике, который немного больше, чем стандартный бумажник.

Тем не менее, коврик для мыши - это немного умирающая порода, особенно в эпоху встроенных и беспроводных трекпадов, а также лазерных и оптических мышей, которые могут отслеживать практически любую поверхность. Аспект беспроводной зарядки также немного бесполезен, учитывая, что вы можете просто подключить свой телефон к компьютеру, чтобы получить более высокую скорость зарядки. Устройство также имеет USB-A, что немного необъяснимо в 2018 году.

Но если вы наслаждаетесь приятным ощущением и эстетическим присутствием коврика для мыши на вашем столе, MousePad + - это классный маленький гаджет, который имеет практическую полезность.