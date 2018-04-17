Китай предпринимает шаги, которые могут облегчить торговую напряженность и помочь производителям электромобилей по всему миру. Страна поэтапно нарушает правила, согласно которым иностранные автопроизводители должны делиться заводами и прибылью с местными брендами, если они хотят избежать 25-процентного тарифа. Компаниям EV больше не нужно будет находить партнерские отношения с этого года, тогда как все остальные производители автомобилей будут свободны от этого требования к 2022 году.

Каковы бы ни были мотивы, это хорошая новость для хотя бы некоторых брендов EV. Это может стать крупной победой Tesla и других производителей EV, которые хотят строить заводы в Китае, но не соглашаются с мыслью о принудительном союзе и потенциальной потере коммерческой тайны, которая приходит с ним. Элон Маск придерживался идеи равных правил торговли автомобилями, но теперь ему, возможно, не придется спорить.

Это может легко трансформировать автомобильный ландшафт в течение следующих нескольких лет. Американские и европейские производители EV могут расти быстрее, чем сейчас, когда они смогут попасть в самую густонаселенную страну на планете, и их китайским коллегам, возможно, придется активизировать свои силы.