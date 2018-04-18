Датская компания «Bang & Olufsen» выпустила ряд более доступных динамиков под своим более доступным брендом B & O Play, и сегодня она добавила еще один вариант. Beoplay P6 - это новейший беспроводной динамик компании, предлагающий Bluetooth-соединение с вашим музыкальным проигрывателем. Как и Beoplay A1, который был до него, P6 имеет алюминиевую внешность с кожаным ремнем для переноски. B & O говорит, что дизайн также обладает защитой от пыли и брызг, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы вывести устройство на открытый воздух.

B & O говорит, что вы можете получить до 16 часов автономной работы от зарядки с P6. Когда наступает время для зарядки, Beoplay P6 делает это с помощью кабеля USB-C - как и несколько других последних аудиоустройств от B & O. В верхней части расположены элементы управления питанием, Bluetooth-соединение, громкость и многофункциональная кнопка, которая может использоваться для ряда задач. Для этой так называемой кнопки OneTouch может быть задано предупреждение с помощью Google Assistant или Siri на телефоне, принятие телефонных звонков или переключение через пресеты ToneTouch из приложения-компаньона Beoplay. В то время как интерфейс ToneTouch предлагает пресеты, он также позволяет персонализировать звук устройств Beoplay, как вы считаете нужным в вышеупомянутом приложении.

Beoplay P6 будет стоить 399 долларов, когда поступит в продажу. P6 поставляется как в черном, так и в «натуральном» (серебристом) цветовом исполнении, а необходимый кабель для зарядки будет включен в коробку.