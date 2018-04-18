Автопроизводители любят экспериментировать с автостоянками, но VW намеревается сделать это практичным. Многообещающе, что автомобили в группе компаний (в том числе такие бренды, как Audi, Bentley, Porsche и Lamborghini) начнут включать автономную парковку по состоянию на 2020 год. Система будет доступна только в «избранных» гаражах в первую очередь.

Система поступит в два этапа. Сначала автомобили с автономной парковкой будут направляться в отдельный район, чтобы им не приходилось иметь дело с непредсказуемостью водителей. Позже VW обещает включить «смешанную» парковку, где автономные и пилотируемые автомобили разделяют одни и те же районы. И да, компания в конечном итоге хочет поддержки на открытых парках.

Не определенно, какие автомобили получат первыми эту функцию, но любая модель с беспилотной парковкой будет иметь «активную систему распознавания окружения», которая может включать камеры, радар и ультразвук. Мы не будем удивлены, если сначала это произойдет в роскошных брендах из-за издержек.

В некотором смысле, это то, что вы можете ожидать для самостоятельных функций в ближайшем будущем. Полная автономия может быть в течение нескольких лет для VW и многих других марок, но вам не нужно это для парковки. Вы не на публичных улицах, и автомобиль должен иметь дело с ограниченным набором задач в идеальных условиях (внутри нет снега или дождя). И для многих водителей этого может быть достаточно. Актуальной проблемой является не столько отказ от полного контроля, сколько устранение более болезненных аспектов вождения, а также охота на бесплатные парковочные места. Вместо того, чтобы передвигаться по гаражу в течение нескольких минут подряд, вы можете оставить свой автомобиль у входа и сосредоточиться на достижении своего фактического места назначения.