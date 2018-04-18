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Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон

18.04.2018 22:19 12

Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон

Buick, бренд, не известный авантюрным стилем, представил электрическую концепцию, которая на самом деле выглядит круто. Кроссовер Enspire похож на любимого ребенка Camaro SS и Cadillac XT5, но это больше о том, что находится под капотом, или где бы они ни устанавливали электродвигатели и батареи. Он оснащает электрическую трансмиссию мощностью 410 кВт, которая может разогнаться до 97 км\час за четыре секунды, а батарея проработает до 595 км - довольно амбициозные характеристики, даже для концепции, которая никогда не будет построена.

Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон

Компания оснащает Enspire полуавтономной системой Super Cruise от Cadillac CT6 и заявила, что «исправляет самые плохие детали вождения». Другие особенности технологии включают несколько экранов OLED для отображения информации о транспортном средстве, навигации и развлечениях, подключения 5G и «подвесного театрального типа», что бы это ни было.

Судя по фотографиям прессы, Buick подает концепцию Enspire как роскошный EV, что может также бродить по рекам и подниматься по горам. Компания показывает его на Пекинском автосалоне в Китае, где бренд Buick довольно популярен. Автопроизводитель ранее обещал 20 электромобилей к 2023 году, и если он использует Enspire для того, чтобы вдохновить эти будущие EV, то это довольно многообещающий старт его сдвига в электрификации.

Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон

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