Buick, бренд, не известный авантюрным стилем, представил электрическую концепцию, которая на самом деле выглядит круто. Кроссовер Enspire похож на любимого ребенка Camaro SS и Cadillac XT5, но это больше о том, что находится под капотом, или где бы они ни устанавливали электродвигатели и батареи. Он оснащает электрическую трансмиссию мощностью 410 кВт, которая может разогнаться до 97 км\час за четыре секунды, а батарея проработает до 595 км - довольно амбициозные характеристики, даже для концепции, которая никогда не будет построена.

Компания оснащает Enspire полуавтономной системой Super Cruise от Cadillac CT6 и заявила, что «исправляет самые плохие детали вождения». Другие особенности технологии включают несколько экранов OLED для отображения информации о транспортном средстве, навигации и развлечениях, подключения 5G и «подвесного театрального типа», что бы это ни было.

Судя по фотографиям прессы, Buick подает концепцию Enspire как роскошный EV, что может также бродить по рекам и подниматься по горам. Компания показывает его на Пекинском автосалоне в Китае, где бренд Buick довольно популярен. Автопроизводитель ранее обещал 20 электромобилей к 2023 году, и если он использует Enspire для того, чтобы вдохновить эти будущие EV, то это довольно многообещающий старт его сдвига в электрификации.