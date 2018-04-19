Среда, 18 Апреля

Sony и Университет Карнеги-Меллона объединяются, чтобы исследовать кулинарных роботов

19.04.2018 0:02 9

Sony и Университет Карнеги-Меллона объединяются, чтобы исследовать кулинарных роботов

Sony и Университет Карнеги-Меллона заключили соглашение, в котором будут участвовать два сотрудника по исследованиям в области ИИ и робототехники, первоначально сосредоточившись на приготовлении пищи и доставке. Они начнут с увеличения манипуляционных роботов и, в конечном итоге, разработают роботов, настроенных для определенных типов продуктов и ограниченного пространства кухонь.

Исследование будет проводиться в школе компьютерных наук Карнеги Меллона в Питтсбурге. Sony также отвечает взаимностью, финансируя исследовательские проекты и стартапы университета.

Почему еда? Как пояснила Sony, навыки, необходимые для приготовления роботов, можно перевести на «более широкий набор» задач. Пища включает в себя обращение с хрупкими и странно образными объектами в небольшом пространстве, не говоря уже о нагрузках повседневных домашних хозяйств и деловых обязанностей. Если машина может преуспеть при подготовке вашей площадки, она, вероятно, обладает талантами, которые могут быть применены к медицине, фабрикам и спасателям.

Этот робот имеет цель: безопасно сделать ракетное топливо
Этот робот имеет цель: безопасно сделать ракетное топливо
HoneyBot привлекает хакеров для защиты своих собратьев-роботов
HoneyBot привлекает хакеров для защиты своих собратьев-роботов
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.