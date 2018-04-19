Sony и Университет Карнеги-Меллона заключили соглашение, в котором будут участвовать два сотрудника по исследованиям в области ИИ и робототехники, первоначально сосредоточившись на приготовлении пищи и доставке. Они начнут с увеличения манипуляционных роботов и, в конечном итоге, разработают роботов, настроенных для определенных типов продуктов и ограниченного пространства кухонь.

Исследование будет проводиться в школе компьютерных наук Карнеги Меллона в Питтсбурге. Sony также отвечает взаимностью, финансируя исследовательские проекты и стартапы университета.

Почему еда? Как пояснила Sony, навыки, необходимые для приготовления роботов, можно перевести на «более широкий набор» задач. Пища включает в себя обращение с хрупкими и странно образными объектами в небольшом пространстве, не говоря уже о нагрузках повседневных домашних хозяйств и деловых обязанностей. Если машина может преуспеть при подготовке вашей площадки, она, вероятно, обладает талантами, которые могут быть применены к медицине, фабрикам и спасателям.