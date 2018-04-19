Прошло уже больше года с тех пор, как Apple выпустила AirPods, но только сейчас другие компании действительно начинают сопоставлять их, когда речь заходит о стиле и форме беспроводных наушников. Mobvoi создали TicPods Free, пару беспроводных наушников, которые выглядят как чуть более толстая и более угловатая версия AirPods. Кроме того, они имеют цвета, отличные от белого.

TicPods предлагают тот же набор функций AirPods: они поставляются с зарядным устройством, они приостанавливают музыку при вынимании их из ушей, вы можете использовать их для управления воспроизведением, у них есть встроенные микрофоны для приема вызовов, и вы можете получить доступ к умному помощнику - Google Assistant, Amazon Alexa, или Apple Siri- с помощью прикосновения.

TicPods имеют степень сопротивления воды и пота; они предназначены для поддержки Android (AirPods работает и на Android, но некоторые функции недоступны); и вы можете получить их в синем или красном цвете, в дополнение к сплошным белым. Еще одна приятная особенность - их наушники поставляются с двумя размерами силиконовых наконечников, которые должны помочь им влиться в ухо.

Вопрос, на который пока нет ответа, будут ли они соответствовать реальной ключевой функции AirPods: надежности. Наибольшая сила Apple просто заключалась в том, что AirPods работают хорошо, несмотря ни на что, в то время как другие компании изо всех сил пытались сбалансировать беспроводную связь с временем автономной работы, а также размером и формой.

Mobvoi намерены продать их за 129 долларов в розницу. Это всего лишь на 30 долларов меньше чем AirPods - это не большая часть скидки, когда вы не знаете, что получаете. Предполагается, что первые юниты будут отправлены сторонникам в июле. Между тем, Apple, похоже, готовит второе поколение AirPods в конце этого года.

Mobvoi - не единственная компания, работающая с похожими на AirPods наушниками. Недавно Huawei анонсировала очень похожую пару беспроводных наушников - но аналогичным образом мы до сих пор не знаем, как они будут работать. Mobvoi также выпустила ряд устройств Android Wear и Google Assistant; Сообщается, что Google инвестировала в компанию еще в 2015 году.