Sennheiser представляет новую линейку контрольных наушников, которые предназначены для профессиональных создателей контента. Серия Sennheiser 300 Pro предназначена для людей, которым может потребоваться крепкий набор наушников, например, тех, кто работает в производственных группах или операторах камеры. У них достаточно гибкости, поэтому вы можете использовать их во время съемок чего-то вроде видео-блога во время путешествия.

Линия включает в себя пять новых наушников, которые показывают, что Sennheiser называет «областью комфорта», а дизайн с раздельной набивкой предназначен для уменьшения давления на череп в течение длительного периода износа. Компания утверждает, что ее новый дизайн вилок делает удобную подушку для ушей, сохраняя при этом лучшее уплотнение от внешнего шума. В состав линейки также входят гибкие и поворотные повязки, съемные кабели, микрофон и настраиваемые таблички с названиями, чтобы вы могли разместить логотип вашей компании или ленты на внешней стороне подушечек для ушей.

В наушниках также будет включена функция ActiveGard компании, которая, по словам Sennheiser, защитит слушание пользователя от внезапных всплесков звука, не прерывая звуковой сигнал.

В состав линейки входят следующие пять моделей:

HD 300 Pro - новые контрольные наушники Sennheiser

HD 300 Protect - то же, что и HD 300 Pro, но с ActiveGard

HMD 300 Pro - ActiveGard, компенсация шума и микрофон

HMD 300-XQ-2 - как и HMD 300 Pro, но с отсоединяемым кабелем с разъемами XLR-3 и 6,35 мм

HMD 301 Pro - HMD 300 Pro в качестве односторонней гарнитуры

Инженеры Sennheiser основали новую линейку наушников на модели HD 250 Linear. Новые наушники 300 Pro также аналогичны моделям Sennheiser HD 280 и 380 Pro, которые также известны своими возможностями мониторинга и шумоизоляции. Модели HD 280 и 380 Pro оцениваются в $ 99,99 и $ 149,99 соответственно. Таким образом, вероятно, новые модели 300 Pro будут в аналогичном ценовом диапазоне, с более дорогими опциями для дополнительных функций. Линия 300 Pro, скорее всего, будет конкурировать с чем-то вроде наушников Beyerdynamic DT 240, которые также нацелены на создателей контента на ходу.

Новые наушники Sennheiser будут доступны в августе 2018 года.