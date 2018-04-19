Новые наушники 300 Pro Sennheiser сделаны для создателей контента
Sennheiser представляет новую линейку контрольных наушников, которые предназначены для профессиональных создателей контента. Серия Sennheiser 300 Pro предназначена для людей, которым может потребоваться крепкий набор наушников, например, тех, кто работает в производственных группах или операторах камеры. У них достаточно гибкости, поэтому вы можете использовать их во время съемок чего-то вроде видео-блога во время путешествия.
Линия включает в себя пять новых наушников, которые показывают, что Sennheiser называет «областью комфорта», а дизайн с раздельной набивкой предназначен для уменьшения давления на череп в течение длительного периода износа. Компания утверждает, что ее новый дизайн вилок делает удобную подушку для ушей, сохраняя при этом лучшее уплотнение от внешнего шума. В состав линейки также входят гибкие и поворотные повязки, съемные кабели, микрофон и настраиваемые таблички с названиями, чтобы вы могли разместить логотип вашей компании или ленты на внешней стороне подушечек для ушей.
В наушниках также будет включена функция ActiveGard компании, которая, по словам Sennheiser, защитит слушание пользователя от внезапных всплесков звука, не прерывая звуковой сигнал.
В состав линейки входят следующие пять моделей:
HD 300 Pro - новые контрольные наушники Sennheiser
HD 300 Protect - то же, что и HD 300 Pro, но с ActiveGard
HMD 300 Pro - ActiveGard, компенсация шума и микрофон
HMD 300-XQ-2 - как и HMD 300 Pro, но с отсоединяемым кабелем с разъемами XLR-3 и 6,35 мм
HMD 301 Pro - HMD 300 Pro в качестве односторонней гарнитуры
Инженеры Sennheiser основали новую линейку наушников на модели HD 250 Linear. Новые наушники 300 Pro также аналогичны моделям Sennheiser HD 280 и 380 Pro, которые также известны своими возможностями мониторинга и шумоизоляции. Модели HD 280 и 380 Pro оцениваются в $ 99,99 и $ 149,99 соответственно. Таким образом, вероятно, новые модели 300 Pro будут в аналогичном ценовом диапазоне, с более дорогими опциями для дополнительных функций. Линия 300 Pro, скорее всего, будет конкурировать с чем-то вроде наушников Beyerdynamic DT 240, которые также нацелены на создателей контента на ходу.
Новые наушники Sennheiser будут доступны в августе 2018 года.