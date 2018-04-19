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Facebook достаточно сумасшедшая, чтобы создавать свои собственные процессоры

19.04.2018 2:07 6

Facebook достаточно сумасшедшая, чтобы создавать свои собственные процессоры

Facebook формирует команду для создания своих собственных полупроводников, согласно спискам вакансий и источникам, которые говорили с Bloomberg. Компания социальных сетей присоединится к другим технологическим титанам, которые недавно инвестировали средства в создание своих собственных чипов, от Google, Apple, до отчетов Amazon, которые изготавливают специальное оборудование для улучшения устройств, оборудованных Alexa.

Согласно одному списку вакансий в Facebook, компания хочет привлечь менеджера для создания «сквозной SoC / ASIC, прошивки и организации по разработке драйверов». (SoC или система на кристалле - это процессор, обычно предназначенный для использования на мобильных устройствах, ASIC или специализированная интегральная схема - это микросхема, предназначенная для определенной цели.) Эта роль может контролировать сборку чипов для оборудования, программного обеспечения ИИ или серверов, отметили в Bloomberg. Исследователь Facebook ИИ Ян Лекан написал в твиттере о, казалось бы, другой роли, создающей чипы для ИИ, и указал на другой список вакансий.

Создав собственные процессоры, Facebook могла бы найти некоторое преимущество в своем оборудовании, будь то в недавно отложенном смарт-динамике, который она готовила, или о следующей гарнитуре Oculus после только что выпущенного Go. Но, не зная больше, трудно сказать, где компания социальных сетей хочет развернуть чипы, которые она разрабатывает на дому.

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