Превзойдя США, чтобы стать вторым по величине рынком смартфонов после Китая, Индия стала последним полем битвы для некоторых из ведущих мобильных брендов. По словам Canalys, даже Samsung потеряла верхнюю позицию по состоянию на четвертый квартал 2017 года, а затем Vivo, Oppo и Lenovo. Между тем, ASUS продолжает борьбу там, анонсируя ZenFone Max Pro (M1), ориентированного на Индию среднего устройства, который оценивается по конкурентоспособности - даже больше, чем недавно выпущенный Redmi Note 5 Pro от Xiaomi. Это также является первым Android-устройством ASUS, отчасти потому, что оно может быть отправлено с Android 8.1.

По данным ASUS, почти все, что касается ZenFone Max Pro, было основано на опросе, проведенном исследовательской фирмой Ipsos, из более чем 2000 индийских потребителей. Результатом был продукт, который несколько напоминает Redmi Note 5 Pro, но с небольшим преимуществом по сравнению с некоторыми спецификациями. И, в конечном счете, этот ZenFone начинается с 10999 рупий (около 170 долларов за 3 ГБ оперативной памяти плюс 32 ГБ памяти), что подрывает базовую цену 13999 рупий Redmi (около 210 долларов за 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ). ZenFone также предлагает 4 ГБ ОЗУ плюс 64 ГБ конфигурации хранилища, но за 12999 рупий (около $ 200). Понятно, что ASUS действительно пытается устроить здесь хороший бой.

Оба устройства оснащены 6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,160 x 1080 IPS, приятным средним процессором Snapdragon 636 и задним считывателем отпечатков пальцев (также доступна разблокировка лиц), но дисплей ZenFone Max Pro имеет более высокую яркость 450 нит, плюс более высокий коэффициент контрастности 1500: 1. Другие достоинства включают в себя более крупную батарею емкостью 5000 мАч, выделенный слот для карт microSD, а также два слота для SIM-карты, предположительно громкий динамик и более новую версию Android (Redmi Note 5 Pro поставляется с Android 7.1).

С точки зрения фотографии, ZenFone Max Pro имеет 13Mп + 5Mп для основной камеры с поддержкой боке, а с другой стороны - передняя камера 8Mп и светодиодная вспышка для более простых людей. В то время как основная камера имеет немного более высокое разрешение, чем ее аналог Redmi, его камера-селфи намного слабее, чем предложение 20 Мп Redmi.

ZenFone Max Pro, скорее всего, выйдет на другие рынки, хотя и с немного отличающимися спецификациями. На данный момент этот телефон будет запущен в Индонезии 25 апреля.