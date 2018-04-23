Вторник, 24 Апреля

BMW выпускает тизер для iX3, ее первого полноэлектрического внедорожника

23.04.2018 20:13 30

BMW выпускает тизер для iX3, ее первого полноэлектрического внедорожника

BMW объявила еще в марте о том, что она дебютирует концептуальную версию iX3 в Auto China 2018 в Пекине. Это первый полноприводный внедорожник автопроизводителя, и он также является первым EV, который запускается с момента его выхода в 2013 году. Теперь компания выпустила тизер 2020 iX3 в Twitter, и пока вы не увидите много транспортного средства вообще. Короткое видео показывает, что знаменитая конструкция решетки превращается во что-то еще.

К сожалению, глава компании Харальд Крюгер не рассказал больше деталей, когда подтвердил дебют модели. Однако, по его названию, это, скорее всего, электрическая версия «i» серии внедорожника X3 автопроизводителя.

Как отметил Autoblog, это одна из десятков электрических моделей, которые BMW планирует предложить к 2025 году и является продуктом усилий компании по расширению бизнеса EV. Помимо работы на других электромобилях BMW также входит в производство батарей EV и работает с другими крупными автопроизводителями для разработки сети зарядки в Европе.

Facebook достаточно сумасшедшая, чтобы создавать свои собственные процессоры
Facebook достаточно сумасшедшая, чтобы создавать свои собственные процессоры
Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон
Концепция внедорожника EV от Buick имеет амбициозный 595 км диапазон
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.