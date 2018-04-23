BMW объявила еще в марте о том, что она дебютирует концептуальную версию iX3 в Auto China 2018 в Пекине. Это первый полноприводный внедорожник автопроизводителя, и он также является первым EV, который запускается с момента его выхода в 2013 году. Теперь компания выпустила тизер 2020 iX3 в Twitter, и пока вы не увидите много транспортного средства вообще. Короткое видео показывает, что знаменитая конструкция решетки превращается во что-то еще.

К сожалению, глава компании Харальд Крюгер не рассказал больше деталей, когда подтвердил дебют модели. Однако, по его названию, это, скорее всего, электрическая версия «i» серии внедорожника X3 автопроизводителя.

Как отметил Autoblog, это одна из десятков электрических моделей, которые BMW планирует предложить к 2025 году и является продуктом усилий компании по расширению бизнеса EV. Помимо работы на других электромобилях BMW также входит в производство батарей EV и работает с другими крупными автопроизводителями для разработки сети зарядки в Европе.