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Играйте в голограммные «Звездные войны» без гарнитуры на iOS

24.04.2018 7:22 12

Играйте в голограммные «Звездные войны» без гарнитуры на iOS

Когда Disney и Lenovo объединились для создания «Star Wars: Jedi Challenges», это был значительный шаг в продвижении игр с расширенной реальностью (AR) в массы. Гарнитура была скромно оценена, и игра, представляющая собой звездную версию шахмат, была доступна для всех. Теперь, пытаясь протолкнуть технологию и франшизу фильма еще дальше, Disney теперь использует ARKit для приведения игры в устройства IOS 11.

Это означает, что вы сможете играть в знаковые голографические игры на любой плоской поверхности - телефоне или планшете - и до сих пор наслаждаться голографической визуальной обманкой, которая поразила зрителей оригинального фильма еще в 1977 году. Обновление поставляется с приложением Star Wars: Jedi Challenges версии 1.3, и включает в себя 18 уровней, распределенных по шести планетам, плюс восемь разблокируемых существ. Теперь она доступна в магазине приложений.

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