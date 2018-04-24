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Maybach Ultimate Luxury EV предлагает собственный чайный сервис

24.04.2018 22:32 18

Maybach Ultimate Luxury EV предлагает собственный чайный сервис

Если автопроизводители хотят преуспеть в Китае, им необходимо электрифицировать свои автомобили. В стране есть строгие планы EV, и для тех, кто хочет купить электрифицированный автомобиль в городе, таком как Пекин, это означает, что им не нужно будет подавать заявку на лицензионную лотерею, чтобы владеть автомобилем. Поэтому неудивительно, что Maybach представила концептуальный кроссовер, созданный специально для ультра-богатых стран, которые все электрические.

Видение Mercedes-Maybach Ultimate Luxury представляет собой полноприводный EV с акцентом на комфорт для пассажиров, который поставляется со своим чаем. Горшок, чашки и деревянный поднос размещены в центральной консоли, которая убирается нажатием кнопки.

Maybach Ultimate Luxury EV предлагает собственный чайный сервис

Остальная часть интерьера одинаково причудлива с эбеновым деревом, известным как «Magic Wood», используемым в чайном сервисе и дверях. Сиденья сшиты белой кожей, в то время как во всем помещении есть розовое золото и блестящие алюминиевые акценты.

Водитель, который, скорее всего, будет шофером, будет иметь два 12,3-дюймовых дисплея, которые помогут ему перемещаться по улицам Китая. Кабина минималистична, и все они делают акцент на том, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно.

Кроссовер выдаст 750 лошадиных сил от четырех двигателей и имеет дальность свыше 321 км. Аккумулятор имеет мощность 80 кВт, который благодаря быстрой зарядке CCS DC, поддерживающей 350 кВт, может иметь 96 миль в радиусе за пять минут.

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