Еще один день, еще один тизер LG G7 ThinQ. После 1000-дюймового супер яркого дисплея корейский гигант решил похвастаться еще одной особенностью на своем флагманском смартфоне: «Boombox Speaker». Как следует из названия, нам говорят ожидать, что динамик «увеличивает базовый уровень звука более чем на 6 дБ с удвоенным количеством басов». Согласно измерениям LG, это, по-видимому, более чем в десять раз превышает громкость, чем у обычного смартфона, что удивительно, учитывая обычные физические ограничения. В качестве бонуса бас может быть дополнительно усилен, когда вы размещаете устройство на твердой поверхности или коробке.

LG не выдавала всю историю в своем тизере, но Speaker Boombox полагается на специальный дизайн резонансной камеры в телефоне. Прилагаемое изображение даже предполагает, что динамик каким-то образом использует все тело устройства, которое утверждает, что оно обеспечивает более чем в десять раз больше резонансного пространства, чем обычные модули динамиков смартфонов.

Есть также хорошие новости на стороне наушников. Как и последние флагманские телефоны LG, G7 ThinQ также будет упаковывать Hi-Fi Quad DAC, чтобы порадовать пользователей наушников высокого класса. Новым на этот раз является добавление поддержки DTS: X - по-видимому, первая для смартфонов, которая приносит пользователям объемные звуковые эффекты до 7.1, даже если используются обычные наушники.