Студенты-механики из Университета Райса разработали роботизированную лошадь, которая может имитировать движения реального животного. Устройство, получившее название Stewie, предназначено для людей, которым требуется терапия с помощью лошадей, также известная как иппотерапия. Считается, что иппотерапия помогает пациентам в координации, балансе и позе, а также способствует ослаблению состояния, во время которого можно применять другие полезные терапии. И Stewie может предоставить людям больше возможностей воспользоваться иппотерапией.

Студенты некоторое время работали над проектом, и они собирали данные акселерометра от настоящих лошадей на ранчо в Техасе. Эти данные были использованы для разработки кода, который может контролировать шесть степеней свободы движения, которые у Stewie есть, и разные программы могут предлагать различные типы походки, то есть терапевты могут выбрать, какие модели верховой езды лучше всего подходят для каждого отдельного пациента.

Студенты хотят убедиться, что Stewie выживет, поэтому они обязательно используют материалы, которые могут найти каждый, и будут открывать исходный код и схемы. Они будут доступны бесплатно в Интернете, чтобы каждый мог реплицировать или строить свои проекты.