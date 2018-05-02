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B & O Play перепроектирует свои наушники Earset для беспроводной генерации

02.05.2018 21:09 15

B & O Play перепроектирует свои наушники Earset для беспроводной генерации

Сегодня B & O Play анонсировала обновление своих наушников Earset. Эти новые наушники-вкладыши премиум-класса удержали регулируемый дизайн своих предшественников, но они были обновлены с использованием новейших технологий. Вы можете предварительно заказать беспроводные Bluetooth-наушники Earset на сайте B & O Play за 299 $, хотя доступна только модель Graphite Brown. Они также имеют белый цвет, который будет поставляться с 1 июня.

Эти беспроводные наушники имеют динамик 14,2 мм с неодимовым магнитом. Два акустических отверстия, басовый порт и цифровые эквалайзеры гарантируют, что вы получите отличную звуковую производительность. Решетка для наушников помогает рассеять звук в ушах одинаково. Наушники оснащены 5-часовым временем автономной работы, с портом USB-C для зарядки и встроенным пультом дистанционного управления с микрофоном.

B & O Play перепроектирует свои наушники Earset для беспроводной генерации

Помимо качества звука, гибкая подгонка наушников Earset всегда была огромным выигрышем. Вы можете изменить угол, настроив наушники в трех измерениях, чтобы убедиться, что Earsets идеально подходят вам.

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