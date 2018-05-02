Misty Robotics официально анонсировала серийную версию робота-помощника, который она продемонстрировала на выставке CES в этом году. Симпатичная маленькая машина, официально называемая Misty II, по-прежнему напоминает Wall-E, как и ее предшественник, но на самом деле может делать что-то непохожее на Misty I. Благодаря работе разработчиков над оригинальным роботом теперь он имеет набор возможностей и имеет кучу загружаемых навыков на выбор. Он может двигаться автономно и реагировать на окружающую среду, создавать 3D-карту своего окружения, распознавать лица, отвечать на команды, заряжать себя и говорить.

Вы также можете создавать свои собственные навыки, если хотите: его визуальный блок-интерфейс программирования упрощает создание простых навыков, но вы также можете использовать JavaScript API, чтобы придумать более сложные. Если вы опытный программист / разработчик, вы можете добавить сторонние сервисы, такие как Alexa и Google Assistant, и изменить его, чтобы создать что-то совершенно новое.

Misty Robotics также запустила 30-дневную кампанию, которая делает робота доступным для предпродажного обслуживания на 50 процентов. Первые 250 сторонников могут получить его за $ 1,499, в то время как следующие 1,150 покупателей могут получить его за $ 1,599. 14-дюймовые, 6-фунтовые компоненты машины включают в себя 3D-датчик для картографии, камеру 4K Sony для распознавания лиц и объектов и датчики для предотвращения препятствий. Он оснащен двумя процессорами Qualcomm SnapDragon и работает под управлением ОС Windows IoT Core и Android 7.

В то время как другие компании выпускали более дешевые роботы в прошлом, Misty Robotics говорит, что Misty II - это первый, легко программируемый робот, предлагаемый в потребительской ценовой категории для разработчиков, предпринимателей, студентов и разработчиков. Она считает, что машина является первым шагом к тому, чтобы поставить робота в каждый дом и офис и рассчитывает начать поставки заказов 4 декабря 2018 года.

Основатель Misty Ян Бернштейн сказал в заявлении:

«В Misty мы сосредоточены на создании личного робота будущего, который разработчики могут использовать, а также делиться навыками и идеями. Crowdfunding робота Misty II соответствует нашей миссии по созданию сообщества для разработчиков, а также дает нам прямой доступ к нашим ранним спонсорам для обратной связи и сотрудничества».