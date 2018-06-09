Если Ваш девайс пострадал от механических воздействий, контакта с различными жидкостями или установки нелицензионного софта, квалифицированные специалисты сервисного центра «Maclouds» вернут Вашему гаджету утраченную функциональность.

Несмотря на то, что Айфоны достаточно надежно защищены, все же падения с высоты, различные удары, а также контакт с твердыми предметами может негативно отразиться на работоспособности девайса. Самым уязвимым в этом отношении элементом считается экран, на поверхности которого могут появиться сколы или трещины.

К тому же, даже без видимых механических повреждений дисплей может перестать корректно работать при касании пальцем. Установить в чем именно причина можно лишь с помощью диагностического обследования, которое предоставляется нашим клиентам бесплатно и занимает не более 40 минут. Если дисплей не поврежден и все сводится к наличию на поверхности экрана деструктивных новообразований, в таких случаях требуется замена разбитого стекла на Айфон 8.

Чтобы добиться качественного результата нами используется специальное, сертифицированное оборудование и профессиональные инструменты. В отличие от других мастерских, целостность разбитого стекла восстанавливается нашими мастерами с помощью ОСА-пленки. Необходимо отметить, что данную технологию можно использовать исключительно в специализированных лабораториях, что лишний раз подтверждает высокий уровень материально-технического обеспечения нашего сервисного центра.

Как можно заказать ремонт iPhone 8 в сервисном центре «Maclouds»

Дипломированные инженеры нашего сервисного центра выполняют ремонт любой сложности начиная от замены камер, динамиков, микрофонов, до восстановления материнских плат, чистки после попадания влаги и замены дисплея. У нас работают профессионалы, имеющие большой опыт работы по восстановлению функциональности Айфонов любой модели.

Воспользоваться нашими услугами можно позвонив по указанным на официальном сайте компании телефонным номерам. Расскажите нашему специалисту о возникшей неисправности, и он предложит Вам способы ее решения. К тому же, для доставки Вашего девайса к нам Вы можете воспользоваться курьерской службой. Несмотря на то, что «Maclouds» сервис находится в Киеве, предоставляемые нами услуги доступны для пользователей, проживающих в других регионах Украины. С помощью «Новой Почты» Вы можете отправить свой девайс к нам.

В любом случае мы гарантируем своим клиентам быстрый и качественный ремонт. По завершению работ, клиенту в обязательном порядке предоставляется гарантия. Цена оказываемого сервиса доступна для большинства пользователей и не превышает стоимости по городу, а зачастую и ниже.

Мы заботимся о своих клиентах, поэтому постоянно стараемся улучшить качество нашего сервиса. Для оплаты наших услуг можно использовать не только наличный расчет, но также банковскую карту.