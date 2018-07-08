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Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами

08.07.2018 17:14 3

Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами

Обновление 4.5 для Fortnite вернуло в игру режим «Playground», а также добавило новые пушки в Battle Royale и Save the World.

Начиная с сегодня игрокам режима «королевская битва» доступен автомат Drum Gun. Разработчики описали его, как гибрид мощности винтовки и скорострельности SMG. Пушка получит необычную и редкую вариации, которые можно отыскать в сундуках и просто под ногами. Стреляет Drum Gun патронами среднего калибра, а в обойме хранит до 50 снарядов.

Для игроков режима Save the World разработчики приготовили другое оружие: Freedom Herald Pistol и Stink Bomb. Последняя появилась в «королевской битве» в прошлом месяце, а пистолет — новинка. К набору нового оружия прилагаются лимитированные костюмы на честь Дня независимости. Stars and Stripes Heroes можно купить в магазине, но предложение ограничено по времени.

Напомним, что 12 июля в Fortnite стартует пятый сезон, который уже навел шумихи в сообществе. После запуска ракеты «Злого ложа», в небе появились трещины, которые постоянно расширяются. Возможно, мир Fortnite ждут большие перемены.

Источник: http://spletnius.ru

Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами
Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами
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