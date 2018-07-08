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Siri перебила доклад министра обороны Великобритании, чтобы рассказать ему о Сирии

08.07.2018 17:14 3

Siri перебила доклад министра обороны Великобритании, чтобы рассказать ему о Сирии

Забавный случай произошел в парламенте Великобритании во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона (Gavin Williamson). Голосовой помощник Siri перебила владельца смартфона и сама начала выступать перед собравшимися.

Пока Уильямсон докладывал в парламенте о ситуации в Сирии и текущей борьбе с терроризмом, в его смартфоне ожила Siri. Видимо, какие-то из его слов она приняла за команду и начала рассказывать: «Вот что я нашла в интернете по запросу „Сирия“. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…».

Министр сразу же выключил гаджет и с улыбкой отметил: «Редко бывает, когда тебя перебивает твой собственный мобильный телефон». В любом случае, Siri повеселила и самого министра, и его коллег.

Источник: http://c-dr.ru

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Siri перебила доклад министра обороны Великобритании, чтобы рассказать ему о Сирии
Siri перебила доклад министра обороны Великобритании, чтобы рассказать ему о Сирии
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