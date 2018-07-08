На днях компания Google выпустила Android P Developer Preview 4 (Beta 3) для своих устройств. А сейчас новым обновлением iOS 12 Beta 3 порадовала Apple.

Прошивка вышла для iPhone и iPad. В основном производитель исправил ошибки предыдущей версии ОС, но некоторые нововведения всё же есть. Добавили возможность запрашивать пароль при подключении устройств к компьютеру и жест для очистки сразу всех уведомлений, а также изменили интерфейс приложения Voice Memos для iPad. Кроме этого устранили неполадки в работе виджета погоды, приложений Skype и Twitter.

Новую версию уже могут установить все участники тестирования.

Напомним, iOS 12 представили на мероприятии для разработчиков WWDC 2018 для 12 устройств. Финальный релиз прошивки должен состояться осенью.

Источник: http://sosedi2015.ru