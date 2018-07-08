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Apple выпустила iOS 12 Beta 3 для iPhone и iPad

08.07.2018 17:16 3

Apple выпустила iOS 12 Beta 3 для iPhone и iPad

На днях компания Google выпустила Android P Developer Preview 4 (Beta 3) для своих устройств. А сейчас новым обновлением iOS 12 Beta 3 порадовала Apple.

Прошивка вышла для iPhone и iPad. В основном производитель исправил ошибки предыдущей версии ОС, но некоторые нововведения всё же есть. Добавили возможность запрашивать пароль при подключении устройств к компьютеру и жест для очистки сразу всех уведомлений, а также изменили интерфейс приложения Voice Memos для iPad. Кроме этого устранили неполадки в работе виджета погоды, приложений Skype и Twitter.

Новую версию уже могут установить все участники тестирования.

Напомним, iOS 12 представили на мероприятии для разработчиков WWDC 2018 для 12 устройств. Финальный релиз прошивки должен состояться осенью.

Источник: http://sosedi2015.ru

Apple выпустила iOS 12 Beta 3 для iPhone и iPad
Apple выпустила iOS 12 Beta 3 для iPhone и iPad
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