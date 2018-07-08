Dead Island ушла с радаров игровой индустрии, но Deep Silver решили напомнить о серии, выпустив проект для Android и iOS.

Dead Island: Survivors — игра в жанре «защита башни», где нужно отстраивать защитные и атакующие сооружения, чтобы отбивать волны врагов. В Survivors этот список состоит из турелей, ловушек и стен. Вы можете построить коридор, заманивая зомби в ловушку из сотни пушек, или же отправить персонажа ломать мертвые черепа молотом.

По словам очевидцев, игра напоминает слияние Orcs Must Die с мобильной Clash Royale. От первой досталась расстановка ловушек и возможность лично бить орды монстров, а от второй — карточная система и лутбоксы. Убедиться в этом можно на Android и iOS.

Источник: http://guitar-love.ru