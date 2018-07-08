Воскресенье, 8 Июля

Deep Silver выпустила новый Dead Island, но только для смартфонов

08.07.2018 17:17 6

Deep Silver выпустила новый Dead Island, но только для смартфонов

Dead Island ушла с радаров игровой индустрии, но Deep Silver решили напомнить о серии, выпустив проект для Android и iOS.

Dead Island: Survivors — игра в жанре «защита башни», где нужно отстраивать защитные и атакующие сооружения, чтобы отбивать волны врагов. В Survivors этот список состоит из турелей, ловушек и стен. Вы можете построить коридор, заманивая зомби в ловушку из сотни пушек, или же отправить персонажа ломать мертвые черепа молотом.

По словам очевидцев, игра напоминает слияние Orcs Must Die с мобильной Clash Royale. От первой досталась расстановка ловушек и возможность лично бить орды монстров, а от второй — карточная система и лутбоксы. Убедиться в этом можно на Android и iOS.

Источник: http://guitar-love.ru

Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами
Fortnite получила обновление с новым оружием и лимитированными костюмами
Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику
Разработчики PUBG исправили баги карты Sanhok и улучшили графику
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan следует за Tesla со встроенным комплектом солнечных батарей
Nissan следует за Tesla со встроенным комплектом солнечных батарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.