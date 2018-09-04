Благодаря программе NeoSpy установить на андроид шпион для родительского контроля стало просто. Пользователь будет всегда в курсе действий своего чада. С помощью утилиты сохраняется информация, которую набирают на клавиатуре. Кроме того, Вы сможете узнать о содержании фотографий, которые были удалены, просматривать сообщения и список звонков, а также отслеживать локацию нахождения смартфона. Инструмент можно установить на телефон ребенка или на свой девайс, если им часто пользуются дети.

Что касается установки, то со своим гаджетом ситуация предельно ясна. Достаточно открыть старый знакомый магазин Google Play, найти программу NeoSpy и установить ее на смартфон. Новая утилита отправляется в раздел «Мои приложения», а удаление производится с помощью стандартного инструмента очистки девайса от ненужных программ. В случае с установкой NeoSpy на смартфон ребенка, ситуация становится сложнее.

Дело в том, что не следует светиться скачанной утилитой в разделе «Мои приложения». В таком случае, нужно применить альтернативный способ загрузки, минуя Google Play. На сайте разработчика Вы можете скачать АРК-файл. Отметим, что для дальнейшей установки следует проверить настройки безопасности, поскольку смартфон может не принять установочный файл, загруженный не из магазина приложений. Для этого в соответствующем меню в пункте «Безопасность» отметьте строку «Неизвестные источники». Тем самым владелец девайса дает возможность смартфону принимать программы, загруженные со сторонних ресурсов.

Когда NeoSpy станет готовым к эксплуатации, понадобится создание аккаунта. Перед пользователем есть два вариант – оформить новый профиль или подключиться к готовой странице.

Подключение происходит на сайте, поэтому за детальной информацией переходите на ресурс разработчика. В случае с созданием нового аккаунта, процедура практически ничем не отличается от аналогичных регистраций на сотнях порталов и приложений. Придумав логин и пароль, можно начинать настраивать шпиона. Вы индивидуально определяете, какие источники информации могут быть интересны для считывания – СМСки, статус онлайн, набираемый текст, локация или список звонков. Чтобы на устройстве ребенка не отображалась иконка инструмента, необходимо активировать соответствующую опцию. Взамен Вы получите набор цифр для запуска, которые следует набирать как номер телефона и нажимать вызов, после чего откроется приложение.