Ученые тайваньского института Industrial Technology Research Institute разработали электронную бумагу i2R, позволяющую не только сберечь окружающую среду – защитить деревья от вырубки, но и сэкономить средства организациям, печатающим очень много документов, которые должны быть прочитаны всего один раз.

Эта электронная бумага очень легкая и мягкая, а печать на ней осуществляется с помощью такого устройства, как термопринтер, напоминающих те, что используются в факсах. После того как напечатанная информация теряет актуальность, можно с легкостью очистить лист и нанести на него новые данные. i2R выдерживает не менее 260 циклов печати-очистки.

Разработчики обещают, что производство такой бумаги не будет очень затратным, а предполагаемая цена одного листа формата A4 составит 2 доллара. Ожидается, что к покупателям этот продукт попадет не ранее чем через 2 года.