Понедельник, 22 Мая

Флешку-убийцу испытали на смартфонах

22.05.2017 9:39 828

Флешку-убийцу испытали на смартфонах

Автор канала EverythingApplePro на видеохостинге YouTube записал видео, на котором продемонстрировал, как устройство USB Kill 2.0 реагирует на различные гаджеты: экспериментатор испытал устройство на персональном компьютере, на MacBook, а так же двух флагманских смартфонах Samsung Galaxy Note 7 и iPhone 7 Plus, информирует onegadget.ru.

Принцип работы флешки-убийцы заключается в следующем: после того, как устройство подключается в какой-либо порт, установленные в нем конденсаторы начинают стремительно заряжаться, пока напряжение не достигает 240 В, после этого флешка так же стремительно передает напряжение на устройство, к которому оно подключено, в результате чего оно и выходит из строя.

Тем, кому уже посчастливилось приобрести данное устройство, вовсю его испытывают. Не стал исключением и автор канала EverythingApplePro. Прежде всего он подключил флешку к персональному компьютеру — гаджет перестал подавать признаки жизни уже после нескольких секунд работы «убийцы». Следующим подопытным стал смартфон iPhone 7 Plus, флешка длительное время была подключена к устройству, и на первый взгляд казалось, что абсолютно ничего не происходит. Однако в последствие было установлено, что флешка сломала в смартфоне разъем Lightning.

А вот ноутбук MacBook, а так же флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 7 прекрасно справились с испытанием — подключение флешки абсолютно никак не повлияло на их работу. Так что информация о том, что флешка способна «убить» абсолютно любое устройство, не совсем правдива.

По материалам: hi-tech.mail.ru
Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек
Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек
Ручка с «умной начинкой» позволит отказаться от использования рулетки
Ручка с «умной начинкой» позволит отказаться от использования рулетки
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.