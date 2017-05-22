Автор канала EverythingApplePro на видеохостинге YouTube записал видео, на котором продемонстрировал, как устройство USB Kill 2.0 реагирует на различные гаджеты: экспериментатор испытал устройство на персональном компьютере, на MacBook, а так же двух флагманских смартфонах Samsung Galaxy Note 7 и iPhone 7 Plus, информирует onegadget.ru.

Принцип работы флешки-убийцы заключается в следующем: после того, как устройство подключается в какой-либо порт, установленные в нем конденсаторы начинают стремительно заряжаться, пока напряжение не достигает 240 В, после этого флешка так же стремительно передает напряжение на устройство, к которому оно подключено, в результате чего оно и выходит из строя.

Тем, кому уже посчастливилось приобрести данное устройство, вовсю его испытывают. Не стал исключением и автор канала EverythingApplePro. Прежде всего он подключил флешку к персональному компьютеру — гаджет перестал подавать признаки жизни уже после нескольких секунд работы «убийцы». Следующим подопытным стал смартфон iPhone 7 Plus, флешка длительное время была подключена к устройству, и на первый взгляд казалось, что абсолютно ничего не происходит. Однако в последствие было установлено, что флешка сломала в смартфоне разъем Lightning.

А вот ноутбук MacBook, а так же флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 7 прекрасно справились с испытанием — подключение флешки абсолютно никак не повлияло на их работу. Так что информация о том, что флешка способна «убить» абсолютно любое устройство, не совсем правдива.