Pokemon GO в России
Пятница, 23 Декабря

Компания PunicApp создала первое в мире приложение — детектор лжи, которое определяет, лжет ли человек, исследуя его мимику во время разговора

08.12.2016 21:18 5576

Работа приложения очень проста:

вы простите кого-то сказать что-нибудь на камеру, а лучше задаете вопрос, ответ на который мучает вас по ночам

приложение распознает мимику говорящего на камеру человека и анализирует ее с помощью алгоритма

после того, как ваш оппонент выговорился, на экране вы увидите вердикт в процентном соотношении (например, на 80% это ложь)

затем вы можете поделиться результатом с друзьями в соцсети

Компания PunicApp создала первое в мире приложение — детектор лжи, которое определяет, лжет ли человек, исследуя его мимику во время разговора

Откуда мобильное приложение берет ответ?

Чтобы получить такой умный инструмент, мы задействовали лучших мобильных разработчиков нашей компании по всем фронтам и вооружились последними технологиями, дошедшими совсем недавно до мобильной разработки.

Компьютерное зрение

Приложение распознает лицо и фокусирует свое внимание на точках, где движение мимических мышц отслеживается лучше всего. Таким образом, когда человек отвечает на каверзный вопрос, его мимика меняется, а приложение улавливает эти изменения и анализирует.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Анализ полученных данных о мимике происходит в мозге приложения — в его искусственном интеллекте. Этот ИИ не был бы так умен, если б разработчики не вложили в него опыт — образцы лжи. Люди такими образцами обзаводятся непрерывно с самого детства, но их внимание не так пристально к мельчайшим деталям, как внимание запрограммированного интеллекта приложения. Часто мы отвлекаемся на красоту голоса, добрые глаза или заманчивые слова.

Компания PunicApp создала первое в мире приложение — детектор лжи, которое определяет, лжет ли человек, исследуя его мимику во время разговора

Постойте-ка, а откуда приложение знает, какая мимика выдает в человеке лжеца?..

В основе образцов лжи лежат самые что ни на есть научные исследования известных психологов Алана Пиза и Пола Экмана. Первого во всем мире прозвали «мистер язык тела», а второй выступал консультантом в сериале «Обмани меня». Так что нет оснований не верить приложению. В чем тогда заслуга разработчиков? Мы перевели с человеческого языка на машинный (то есть превратили в код) все те знания, что подарили миру замечательные уличители лжецов.

А теперь представьте, что в вашем смартфоне поместился арсенал этих умнейших психологов и вы можете пользоваться им, даже не вникая в подробности.

Тестирования показали, что приложение определяет ложь в более чем 80% случаев

Главный секрет правильного выведения лжеца на чистую воду — не пытайтесь тестировать приложение на ерундовой лжи, так как в этом случае, чаще всего, мимика человека выдает в нем не лжеца, а весельчака и балагура. К примеру, на вопрос: «что ты кушаешь на обед?», не надо отвечать «мухоморы». Мы все понимаем, что это ложь, а вот приложение юмора не понимает. Пока. Мы уже ведем работу над разработкой приложения на десктоп и расширяем спектр умений приложения. Говорят, что в будущем оно сможет определять различные эмоции… но это секрет. А сейчас скачайте приложение и протестируйте его сами.

В нашем блоге мы написали подробный кейс о разработке мобильного приложения на основе технологии компьютерного зрения. Прочитайте и узнайте, какие еще возможности доступны пользователям приложения.

Большой ассортимент современного медицинского оборудования
Большой ассортимент современного медицинского оборудования
Автоматизация в сфере ресторанного бизнеса: контроль и производительность
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2016

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.