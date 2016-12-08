Работа приложения очень проста:

вы простите кого-то сказать что-нибудь на камеру, а лучше задаете вопрос, ответ на который мучает вас по ночам

приложение распознает мимику говорящего на камеру человека и анализирует ее с помощью алгоритма

после того, как ваш оппонент выговорился, на экране вы увидите вердикт в процентном соотношении (например, на 80% это ложь)

затем вы можете поделиться результатом с друзьями в соцсети

Откуда мобильное приложение берет ответ?

Чтобы получить такой умный инструмент, мы задействовали лучших мобильных разработчиков нашей компании по всем фронтам и вооружились последними технологиями, дошедшими совсем недавно до мобильной разработки.

Компьютерное зрение

Приложение распознает лицо и фокусирует свое внимание на точках, где движение мимических мышц отслеживается лучше всего. Таким образом, когда человек отвечает на каверзный вопрос, его мимика меняется, а приложение улавливает эти изменения и анализирует.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Анализ полученных данных о мимике происходит в мозге приложения — в его искусственном интеллекте. Этот ИИ не был бы так умен, если б разработчики не вложили в него опыт — образцы лжи. Люди такими образцами обзаводятся непрерывно с самого детства, но их внимание не так пристально к мельчайшим деталям, как внимание запрограммированного интеллекта приложения. Часто мы отвлекаемся на красоту голоса, добрые глаза или заманчивые слова.

Постойте-ка, а откуда приложение знает, какая мимика выдает в человеке лжеца?..

В основе образцов лжи лежат самые что ни на есть научные исследования известных психологов Алана Пиза и Пола Экмана. Первого во всем мире прозвали «мистер язык тела», а второй выступал консультантом в сериале «Обмани меня». Так что нет оснований не верить приложению. В чем тогда заслуга разработчиков? Мы перевели с человеческого языка на машинный (то есть превратили в код) все те знания, что подарили миру замечательные уличители лжецов.

А теперь представьте, что в вашем смартфоне поместился арсенал этих умнейших психологов и вы можете пользоваться им, даже не вникая в подробности.

Тестирования показали, что приложение определяет ложь в более чем 80% случаев

Главный секрет правильного выведения лжеца на чистую воду — не пытайтесь тестировать приложение на ерундовой лжи, так как в этом случае, чаще всего, мимика человека выдает в нем не лжеца, а весельчака и балагура. К примеру, на вопрос: «что ты кушаешь на обед?», не надо отвечать «мухоморы». Мы все понимаем, что это ложь, а вот приложение юмора не понимает. Пока. Мы уже ведем работу над разработкой приложения на десктоп и расширяем спектр умений приложения. Говорят, что в будущем оно сможет определять различные эмоции… но это секрет. А сейчас скачайте приложение и протестируйте его сами.

В нашем блоге мы написали подробный кейс о разработке мобильного приложения на основе технологии компьютерного зрения. Прочитайте и узнайте, какие еще возможности доступны пользователям приложения.