Микронаушник – это маленькая капсула в длину до 15 мм, которую вставляют в ушной канал. Предназначена для получения скрытых от окружающих подсказок. Наушник работает с мобильным телефоном через гарнитуру, в которой также находится микрофон для двустороннего общения с помощником. Она одевается на шею и прячется под одеждой либо ложится в нагрудный карман. Гарнитуры бывают двух типов:

проводная (соединение с телефоном происходит с помощью провода);

беспроводная ( соединения происходит по каналу Bluetooth).

Микронаушник работает от одной батарейки-таблетки. Ее достаточно на 6-8 часов активного использования, в зависимости от гарнитуры.

Широкий выбор комплектов

Преимущество микронаушников над другими видами устройств-шпаргалок – это абсолютная скрытность. Учитывая, что технологический прогресс не стоит на месте, современные технологии позволяют сделать микронаушники незаметными для окружающих. Даже самый предирчивый преподаватель не сможет обнаружить ваших ухищрений. Микронаушники бывают трех видов:

размером 11 мм с торцевым размещением элемента питания;

размером 9 мм с закрытым «звуковым лабиринтом» для рассеивания звука;

размером 6 мм с боковым отсеком под батарейку.

Выбор зависит от строения уха и от задачи, которую вы ставите перед устройством. Если вам нужно просто записать информацию от собеседника и проверять наличие шпаргалок никто не будет, то вам прекрасно подойдет комплект 11мм, так как задняя стенка наушника может немножко выглядывать. Если проверка возможна, тогда стоит обратить внимание на комплекты 6 мм и 9 мм. Качество звучания от размера микронаушника не зависит.

Области применения микронаушников

Этот современный и надежный помощник имеет очень много областей применения, в которых он станет просто незаменимым для человека. На сегодняшний день функциональний выбор микронаушников очень большой, что позволяет использовать их в самых различных сферах человеческой деятельности. У каждого из нас были моменты, когда нужно писать контрольные или сдавать экзамены, а времени на подготовку нет по разным для нас причинам. В такие моменты и станет незаменимым микронаушник. С ним ваш экзамен, контрольная, защита диплома и т.п будут сданы на отлично. Микронаушник поможет сохранить ваше время и нервы. Охранные компании активно используют микронаушники в своей работе. Государственные службы не могут обойтись без них уже много лет. Так же пользуется спросом у актеров, работников телевидения, людей выступающих на разных конференциях и презентациях. Нашел свое применение и у спортсменов для плотной работы с тренером без отвлечения от выполнения поставленных задач. Исходя из вышесказанного микронаушник может быть применен практически в любой сфере, где нужна беспроводная связь.