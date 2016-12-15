Наручные часы — этот аксессуар, который может подчеркнуть статус, солидность и серьезные намерения, как мужчины, так и женщины в любом возрасте. Для тех, кто работает в офисе, часто встречается с людьми на переговорах, заключает сделки и ведет корпоративное общение с клиентами, партнерами или коллегами, этот аксессуар будет крайне важен, и лучше, чтобы он была по-настоящему качественным и брендовым. В Украине на официальном сайте компании Casio можно приобрести мужские и женские часы разных видов.

В каталоге благодаря удобным фильтрам можно выбрать модельный ряд изделий, обозначить желаемый тип и функции. Часы могут быть стрелочными (аналоговыми) или цифровыми, либо комбинированными. По типу механизма изделия бывают кварцевыми, заряжающимися от батарейки, либо от солнечного аккумулятора. Корпус наручных часов изготовлен как правило из кожи, латуни, титанового сплава, полимерных материалов либо из нержавеющей стали, а по цвету он может быть белым, позолоченным, камуфлированным, классическим черным или стальным и так далее. Если вам принципиально важен материал ремешка, вы также можете отметить в фильтрах желаемые критерии и выбрать стальные, титановые, полимерные, тканевые или кожаные ремешки, обозначить водонепроницаемость, и материал стекла на циферблате – пластиковое, сапфировое или минеральное. Также на casio-official.com.ua можно указать желаемые функции часов и вид подсветки.

В каталоге представлены изделия, которые позволяют пользоваться таймером, компасом, настраивать будильник, есть варианты, которые показывают мировое время, часы, оснащенные системой Bluetooth, записной книжкой, высотомером и термометром. В фирменном магазине вы можете приобрести противоударные модели, которые отлично подойдут для занятий спортом и не пострадают в случае удара или механических воздействий. В нашей линейке есть 9 серий часов — женские и мужские коллекции, часы ProTrek, предназначенные для путешествий и активного спорта, Edifice – часы, которые предназначаются для ежедневного ношения, детские часы Baby G, и вышеупомянутые противоударные варианты g-shock с усиленной водозащитой, часы-будильники, элегантные титановые варианты и множество других моделей. Все они отличаются внешней оригинальностью и высоким качеством, а к тому же имеют длительный гарантийный срок обслуживания!