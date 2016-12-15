В ходе ремонта и реконструкции фасадов зданий рабочие используют разные материалы и оборудование. Так или иначе, им приходится пользоваться электрооборудованием, мощными машинами и агрегатами, применять в работе различные смеси и строительные растворы. Всё это необходимо для работы, однако может нанести вред, например, испачкать уже готовый фасад. Кроме того, в ходе реставрации нередко могут осыпаться отдельные детали и конструктивные элементы, камни, пыль и строительный мусор. Рабочие, которые получили подряд на реконструкцию здания или обновление его фасада, обязательно должны позаботиться о том, чтобы прохожие вблизи проведения ремонтных работ не пострадали из-за обвалов и обрушений.

В зависимости от того, какой ремонт проводится, зданий, дорог или невысоких конструкции – для этого используется металлическое заграждение из профнастила. Но если речь идет о реконструкции высотного здания, исторического архитектурного памятника в несколько этажей, работы в котором должны проводиться на высоте, то для того, чтобы обезопасить людей и самих рабочих, должна использоваться фасадная защитная сетка для лесов. Металлические леса устанавливаются как раз для того, чтобы рабочие могли передвигаться на разной высоте и реставрировать дом, находясь в непосредственной близости к его стенам. В области гражданского строительства фасадная сеть пользуется особой популярностью, так как обеспечивает выполнение градостроительного кодекса России и гарантирует безопасность работ на строительных объектах.

В компании Рrotect , в интернет-каталоге предприятия по адресу http://www.npkprotect.ru/catalog/obschegrajdanskoe-stroitelstvo/setka-fasadnaya-dlya-lesov/ присутствует штукатурная, армирующая и кладочная сетка, сетка для лесов, а также временные ограждения для строительных площадок, дренажные маты и оградительные ленты, сетки из стеклоткани и различные заборные решетки. Преимущества использования защитной сетки для лесов – в ее прочной плетеной структуре, а также устойчивости к внешним воздействиям, низким и высоким температурам. Сетка, изготовленная из полимерного материала, может прослужить длительное время, устойчива к разрывам и ударам, и безопасна в рабочих условиях так как не проводит электричество, но абсолютно свободно пропускает сигнал сотового. Еще одним положительным качеством данного изделия является эстетичность полотна и удобство в использовании. Применять его можно неоднократно, что немаловажно при малоэтажном строительстве и высотных работах.