Для всех, кто ведет бизнес в Казахстане, очень полезной будет автоматическая система управления бизнесом. Рестораны, кафе, магазины — во всех этих точках, а также во многих других заведениях автоматическая система работы предприятия общественного питания позволяет вести учет посетителей, имеющихся в наличии блюд, их стоимости, что в целом оказывает благоприятное влияние на работу, бизнес, его производительность и эффективность, а как следствие и прибыльность. На нашем портале автоматизация предприятий, абонентское обслуживание и IT-аутсорсинг в Астане производится на самом высоком уровне.

Вы можете связаться с нашими менеджерами, и подписаться на комплексное обслуживание компьютерных систем и максимально улучшить производительность предприятия вне зависимости от его масштаба. Для заведения общественного питания автоматические системы незаменимы, поскольку позволяют не только управлять ценами, скидками, отображать на мониторе блюда в меню, а также группировать их по назначению, но также и позволяют производить корректировки, формировать скидки для конкретных столов, переносить блюда, разделять и соединять заказы. Основной функционал системы R-Keeper также позволяет управлять другими услугами заведения, такими как посещение бильярда, боулинга или сауны. Владельцы бизнеса в сфере общественного питания при помощи системы автоматизации могут вести журнал действий, контролировать работу официантов и администраторов, принимать расчет по картам и делать скидки благодаря наличию дисконтных карт у посетителей.

Удаленное администрирование заведения питания — это лучший способ решения вопроса с контролем персонала и услуг, который обойдется вам значительно дешевле, нежели наем штата независимых аудиторов. Программа будет автоматически сохранять и осуществлять резервное копирование данных, сопоставлять отчёты с видеонаблюдением, следить за работой ресторана по сети интернет и так далее. Для того, чтобы познакомиться с ценами на программное обеспечение, опуститесь вниз главной страницы сайта, кликните по синей кнопке и сможете увидеть различные наименования программ для Android, компьютеров и другого оборудования, выбрать для себя подходящий вариант. Это может быть услуга тренингов для персонала, обучение, монтаж и настройки оборудования, а также ведение отчётности, автоматизации складов, ресторанов, кафе, программы для кассиров и официантов, управление сетью ресторанов и так далее.