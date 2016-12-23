Купить недорого российские часы в Москве сегодня не представляет проблем, а вот купить оригинальную и качественную отечественную модель удается не каждому. Сегодня потребительский рынок переполнен большим количеством подделок именно российских часов. Такая тенденция вызвана тем, что именно аксессуары, изготовленные в России, пользуются большим спросом.

Популярность часам принесли следующие качества:

длительный срок эксплуатации;

точность хода;

оригинальный дизайн.

Эти качества позволяют хозяину часов не переживать долгие годы о том, что модель сломается или испортит стиль.

Лидеры отечественного часового производства

Как правило, в лидеры всегда выходят только те производители, которые имеют высокий потенциал и современную техническую базу. На сегодняшний день стоит выделить два основных лидера отечественного производства наручных часов:

Завод «Полет». Производитель «Восток».

Каждый представленный производитель вот уже более полувека работает в таком направлении как изготовление ручных часов. Эти отечественные заводы сумели противостоять экономическим кризисам, распаду СССР и при этом не снизить качество изделий.

Что делает российские часы востребованными?

Как и всегда в первую очередь покупатель оценивает качество изделия. Современные российские модели, которые представлены в Интернет-магазине часов www.Russian-watch.ru, ничем не уступают изделиям из Швейцарии и Японии. Часы качественно выделяются дизайном, стилем и оформлением.

Ценовая планка выставляется в зависимости от предпочтений покупателя. В том случае, если вы желаете купить дорогие часы для важной встречи, тогда обратите внимание на аксессуары с позолотой и с кожаными ремешками. Стильно также будут смотреться и часы на браслете, в котором каждое звено инкрустировано логотипом компании.

Для любителей активного отдыха российские производители готовы предложить часы «Амфибия». Им нестрашны глубоководные погружения и воздействие влаги. Для мужчин с военной выправкой идеально подойдут часы «Командирские», внешний вид которых ярко характеризует мужественные черты своего хозяина.

Решив отдать свое предпочтение часам отечественного производства, вам стоит также знать, что они популярны не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому не мешкайте и делайте покупку в Интернет-магазине www.Russian-watch.ru.