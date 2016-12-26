Техника компании Apple, самого популярного производителя в наше время, есть практически у каждого, кто может себе позволить весьма дорогостоящий гаджет. Однако, она регулярно обновляется и перевыпускается, и требует новых финансовых затрат на обновление модели смартфона или планшета. Как поступить тем, у кого нет возможности каждую осень покупать за 1000 долларов новый iPhone? В Санкт-Петербурге есть возможность купить iPhone 6 в кредит в нашем магазине, или приобрести мобильную технику по наиболее низкой цене.

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