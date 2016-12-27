Принтер Formlabs, от одноименного американского производителя, является одним из немногих устройств, способных с ювелирной точностью создавать модели различного размера. Благодаря методу лазерной стереолитографической печати, удается добиться максимального разрешения каждой детали, размером от 1 см.

Описание

В первую очередь, производитель позиционирует принтер как коммерческий, но его небольшие габариты и доступность расходного материала позволяют использовать устройство в домашних условиях. При весе в 13 кг, аппарат имеет размеры 35x33x52 см. Благодаря компактности он не занимает много места, к тому же принтер имеет интересный дизайн. Вместо стандартной полностью или частично закрытой рабочей камеры, принтер оснащен прозрачным колпаком оранжевого цвета, расположенным на сером корпусе. Монохромный миниатюрный экран заменили широким цветным дисплеем сенсорного типа. На нем отображается информация о принтере, характеристика модели и время рабочего процесса.

В комплекте с аппаратом поставляется набор для финишной обработки, получаемых изделий, который включает в себя: средства для снятия моделей с платформы, емкости для промывки, кусачки для устранения поддерживающей конструкции. Также, отдельно упаковывается рабочий стол и ванночка для фотополимера, которые пользователю необходимо установить самостоятельно.

Основное отличие 3d принтера Formlabs 2 от предыдущей модели в том, что фотополимер используется в чипованном картридже. Его установка проводится за 1 минуту, путем фиксации в специальном пазу рабочей камеры. Перед процедурой печати требуется просто открыть воздуховод и клапан для подачи полимера. Устройство самостоятельно контролирует подачу материала в ванночку и перемешивает его в случае длительного простоя аппарата.

Основные характеристики

Для данной модели была увеличена площадь рабочего стола, которая позволила создавать изделия размером 14,5х14,5х17,5 см. При изготовлении можно использовать функцию регулирования толщины подаваемого слоя в пределах значений 0,1–0,025 мм. Для основного числа принтеров, работающих по технологии SLA, возможный минимальный слой составляет всего 0,025 мм. Настройка толщины слоя будет зависеть от используемого материала. Для изготовления объекта из стандартного фотополимера устанавливают разрешение 100 или 50 микрон. Для печати миниатюрных моделей из фотополимера может быть выставлено 25–50 микрон.

Точность изделия обеспечивает акриловая авторегулируемая рама, зафиксированная в стальном корпусе, на которой засвечивается полимер. Мощность лазерного воздействия составляет 250 мВт, а диаметр его луча – 140 мкм. Это обеспечивает уменьшение периода отверждение каждого слоя и ускорение процесса печати. В зависимости от толщины рабочего материала, устройство может печатать от 1 до 3 см в часв высоту.

Для работы с ПК, принтер Formlabs 2 оснастили вариативным интерфейсом. Теперь появилась возможность работать с ПК на расстоянии, с помощью WiFi или загружать необходимые файлы через Ethernet. Также, предусмотрен выход USB для стандартного подключения к компьютеру. При сопряжении с компьютером, требуется ввод кода управления в память принтера, который находится в слайсере. После ввода данных и загрузки изображения в память принтера, он может продолжить работу в автономном режиме, без участия ПК.

Программное обеспечение

Работа Formlabs проводится на основе программного обеспечения PreForm. Программа выполнена в стиле минимализма, обладает простым интерфейсом и ограниченным функционалом. Она совместима с Mac OS от 10.7 версии и выше, и Windows 7. Программа воспринимает модели, выполненные в формате файлов stl и obj.

Преимущество PreForm в возможности автоматической генерации, загруженного файла с детальным расположением на платформе, выставлении углов объекта и выстраиванием системы поддержки. Для этого можно воспользоваться только одной кнопкой, усовершенствования файла. PreForm предусматривает возможность и самостоятельной настройки с детализацией любых параметров. Программа позволяет запускать файл как в период сопряжения с ПК, так и после разрыва соединения.

Преимущества и недостатки

Положительные и отрицательные стороны есть у каждого трехмерного принтера, и Formlabs 2 не исключение.

Преимущества:

высокая точность изготовления;

широкая область применения;

простота использования.

Недостатки:

необходимость в прогревании полимера до 35°C;

низкая скорость печати.

Несмотря на новизну модели Formlabs 2, принтер быстро нашел своих пользователей. Его все чаще применяют в сфере медицины, дизайнерского искусства и, в особенности, при изготовлении ювелирных изделий.