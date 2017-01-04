Всем, кто любит экспериментировать с аудио-треками, создавать собственные композиции и компиляции известных песен, или обрезать отдельные мелодии, чтобы поставить на телефон в качестве мелодии вызова от конкретного абонента, будет полезна новая программа Free MP3 Cutter Joiner , которую можно бесплатно загрузить с официального сайта. Главные возможности приложения состоят в том, что оно позволяет соединять разные звукозаписи в одну дорожку, имеет простой и понятный интерфейс и легкие настройки, и всего 2 окна для объединения и нарезки аудиозаписей. Песня, редактированная через приложение, автоматически сохраняется в формате mp3, а после создания собственной композиции тут можно также выбрать частоту воспроизведения и другие параметры записи.

Панель управление утилиты устроена на английском языке, однако с приложением легко работать, так как его интерфейс прост и максимально понятен для пользователя. Еще один звуковой редактор Wavosaur загружается на компьютере и смартфоне бесплатно и позволяет создавать личные аудиозаписи, изменять формат треков и дополнять композиции различными музыкальными эффектами. В данной программе можно работать одновременно с несколькими дорожками, обрабатывать песни, сохраненные в любых форматах, и использовать широкий функционал для обработки записей. Программа дает возможность использовать многоканальный звук и высокую частотность воспроизведения. Это приложение порадует тех, кто любит эксперименты с песнями и разбирается в миксах, и на достаточно высоком уровне владеет английским языком. По мнению пользователей, данное ПО больше относится больше к профессиональным, нежели к любительским.

Третий вариант утилиты для обработки звука и нарезания композиций называется Ocenaudio . Эта программа отлично подходит для среднестатистического пользователя. Тут можно работать с аудиофайлами, загружать разные песни в разных форматах для того, чтобы в дальнейшем изменять их частоту звучания, редактировать амплитуду разных дорожек, обрабатывать треки благодаря встроенному эквалайзеру, добавлять в дорожки паузы и разные эффекты усиления, затухания и так далее. Также прога позволяет конвертировать аудио-файлы из разных форматов. Приложение можно загружать бесплатно и использовать на Windows XP, Vista, Windows 7 и 8, а также в версии 8.1. Аудио-редактор прошел проверку на отсутствие вирусов и отличается сравнительно небольшим весом, внушительным функционалом для юзеров, которые найдут тут все необходимое!