Ни для кого не секрет, что мы живем в цифровую эпоху, в которой каждый аспект нашей жизни, так или иначе, связан с Интернетом. Семейные нужды, связь с друзьями, покупки и развлечения, бизнес, карьера… Всё это – в наших ультратонких мобильных телефонах или iPad’ax, которые мы всюду берем с собой. Они являются коротким мостом, соединяющим покупателей и клиентов с продавцами и брендами.

Статья на английском: https://tecsynt.com/blog/how-to-start-mobile-app-marketing-campaign

Из журнала Marketing: “Каждый день мы проводим как минимум два часа с нашими телефонами. Большую часть этого времени, а именно 80%, мы тратим не в веб-браузерах, а в мобильных приложениях, выбрав нужные именно нам из миллионов других, которые есть в AppStore.”

За последние десять лет рынок мобильных приложений взорвался, словно бомба и сегодня недостаточно просто создать хорошее приложение. Необходимо сделать его настолько прилипчивым, чтобы людям захотелось не просто скачать его, но и поделиться им с другими. Вы конкурируете с лучшими из лучших и, чтобы обойти их, ваше приложение должно набрать рейтинг в четыре, а лучше пять звёзд в App Store или Google Play. Количество приложений в этих магазинах растет со скоростью света, что создает постоянную конкуренцию для поставщиков приложений.

И что же нужно для того, чтобы именно ваше приложение заметили среди более миллиона других и скачивали, не говоря уже о том, чтобы оно приносило прибыль? Волшебной формулы не существует, всё уже давно придумано другими успешными разработчиками мобильных приложений. Поэтому первое, что вам нужно уяснить о запуске приложения – нужен маркетинговый план. Хорошая и действенная маркетинговая стратегия для мобильного приложения.

Как запустить маркетинговую кампанию для мобильного приложения. Основы.

Очевидно, вам понадобится некий гайд, который вы сможете применить перед запуском своего приложения, и который поможет вам достичь успеха. Есть несколько ключевых шагов, которые нужно сделать для того, чтобы получить преимущество перед другими маркетинговыми кампаниями приложений:

Создать собственный имидж онлайн,

Показать важность своей идеи,

Определиться с планом доходов,

Выбрать правильное название,

Начать раскрутку своего приложения,

Создать имидж приложения,

Получить отзывы,

Локализовать,

Выполнить требования оптимизации App Store,

Получить обзоры на ваше приложение,

Сделать промо-ролики для вашего приложения,

Получить внешние ссылки,

Добавить новые функции для iOS,

Запустить вирусную рекламу,

Запустить “сарафанное радио”,

Разместить приложение на Product Hunt,

Выжать максимум в день запуска,

Оценить, улучшить и поддерживать маркетинг приложения.

Этап 1: Маркетинговая кампания мобильного приложения до его релиза

Ответьте на основные вопросы

Начиная разрабатывать приложение, нужно сконцентрироваться на ключевых целях, которые вы планируете достигнуть. Чтобы избежать неудачи в будущем, вам необходимо ответить себе на несколько вопросов и сделать так, чтобы ответы на них были понятны вашей потенциальной аудитории.

Какова главная цель вашего приложения?

На какой платформе будет работать ваше приложение? iOS или Android?

Почему ваше приложение лучше, чем у конкурентов?

Какой сегмент пользователей привлечет и удержит ваше приложение?

Определите ваших целевых клиентов и вовлеките их в процесс разработки приложения

Найдите их как можно раньше, еще до того, как ваше приложение будет готово. Сегментируйте потенциальных клиентов по полу, возрасту, интересам, работе и социальному статусу и посмотрите, смогут ли они предоставить вам полезную обратную связь.

Выберите подходящее название и иконку для своего приложения

Это, наверное, один из самых важных пунктов вашей маркетинговой кампании. Уникальное и легко запоминающееся название, также, как и цепляющая иконка это первый шаг к успеху вашего приложения.

Продвигайте ваше приложение, всегда помните о силе рекламы

Создайте лендинг для своего приложения и не забывайте обновлять содержимое своего сайта мобильного приложения. Вам нужно, чтобы все ваши пользователи были в курсе событий. Кроме того, не забывайте об e-mail маркетинге, который может дать вам рост числа пользователей, заинтересованных в приложении.

Добавляйте тизеры, трейлеры своего приложения

Мы, люди, любим визуальные образы и хотим не только знать о чем-то, но и видеть своими глазами. Промо-ролик может привлечь сотни и тысячи заинтересованных пользователей.

Не забывайте изучить условия размещения приложения в AppStore, Google Play

Это нужно, чтобы не столкнуться с отказом размещения приложения в выбранном магазине в день запуска.

Получайте обратную связь

Одни пользователи любят оставлять отзывы, а другие предпочитают ознакомиться с ними перед тем, как скачать приложение. Так что, чем больше отзывов вы получите от пользователей, тем лучше станет ваше приложение, если вы примите их во внимание. Разрабатывайте свое приложение так, чтобы позволить вашей аудитории общаться с вами с помощью вопросов, предложений и комментариев.

Проведите бета-тест

Цель подобных тестов – найти и исправить баги и проблемы, возникающие до запуска приложения. Бета-тестеры помогут вам сделать приложение лучше, в соответствии с требованиями рынка.

Подготовьте пресс-кит, дабы облегчить работу блогерам и журналистам

Хороший пресс-кит должен включать в себя следующее:

Логотип приложения, иконку, скриншоты, промо-трейлер;

Стандартное описание или описание приложения на странице магазина приложений;

Ссылки на сайт и аккаунты в соц. сетях, последние статьи в прессе о приложении;

Контактная информация.

Этап 2: Запуск маркетинговой кампании для мобильного приложения

Время запускать: вперёд!

Создайте ажиотаж вокруг своего приложения

Ваше приложение готово? Тогда время связаться с магазинами приложений, чтобы представить его и назначить дату релиза. Раскрутите его в различных онлайн и печатных изданиях.

«Все любят ажиотаж. Если упомянуть что-то, чего люди пока не могут получить, они это захотят. Это как когда ты ребёнок и мама говорит, что тебе нельзя конфетку и целью всей твоей жизни становится получить её. То же самое и с приложениями, которые скоро выходят или объявлен их закрытый бета-тест – “О, я впишу своё имя в список тестеров и получу его”. Вам нужно пройти этап беты перед тем как окончательно выпускать приложение. Вам нужно уметь продавать. Это – пиар. Это – маркетинг. Если не будете этим заниматься, то вряд ли ваше приложение принесет вам успех.»

— Ричард Ярмош, Savvy Apps

Оповестите вашу базу подписчиков и фанатов по e-mail о выходе вашего приложения

Рекомендуется отослать всем вежливое и подогревающее интерес письмо, чтобы сообщить о том, что появилась долгожданная возможность опробовать ваше приложение и заранее поблагодарить их за лояльность и отклик.

Создайте диаграмму, в которой будете записывать и анализировать KPI

Не забывайте, зачем вы занимаетесь этим, всегда концентрируйтесь на своей главной цели.

Постоянно отслеживайте отзывы и обзоры, чтобы узнать о замечаниях пользователей

Научитесь прислушиваться к ним, обращайте на них внимание используйте эту информацию, чтобы улучшать и обновлять приложение.

Общайтесь со своими первыми пользователями, чтобы те чувствовали себя нужными

Достучитесь до них, вовлекайте, активно и уважительно взаимодействуя с ними. Попросите их оценить ваше приложение.

Отслеживайте рейтинг в магазине приложений и тренды загрузок

Приготовьтесь к тому, что в первые недели после запуска рейтинг и скачивания вашего приложения будут варьироваться изо дня в день и стабилизируются только через пару недель. Обратите внимание на факторы, влияющие на ваш рейтинг – если вы сможете управлять ими, то сможете обеспечить рост рейтинга вашего приложения.

Время выпустить первое обновление приложения

Вы получили отзывы от своих клиентов – так давайте же, действуйте. Если кто-то из вашего клиентов сообщил о багах, значит, они им мешают. И ваша задача – исправить их, чтобы пользователи знали, что их мнение ценят, и что вы стремитесь к совершенству.

Этап 3: Маркетинговая компания для мобильного приложения после его релиза

Даже если запуск вашего приложения прошел успешно, ни в коем случае не прекращайте кампанию. Продолжайте развиваться, расти и расширяться. Продолжайте и дальше продвигать и обновлять свое приложение, чтобы привлечь новых пользователей. Будьте активным в соцсетях, это поможет вам сделать приложение популярным. Далее, проанализируйте отзывы ваших клиентов и расставьте приоритеты.

Выясните, чего большая часть из них хотят и работайте в этом направлении, чтобы закрыть их потребность. Всем не угодишь, но, проанализировав их требования, станет понятно, в каком направлении двигаться. Также, нужно сделать так, чтобы приложением было легко поделиться. Чем проще, тем лучше. Поддерживайте связь со своими клиентами, интересуйтесь их мнением, отслеживайте статистику поделившихся.

После запуска ваша работа еще далеко не закончена. Маркетинговая компания это длительный процесс, который нужно поддерживать – продолжать собирать информацию, тестировать и добавлять новые возможности. Только так вы сможете поддерживать свой успех на должном уровне и расти еще выше.

Кстати, не помешает поучиться у лучших из лучших – возьмите на заметку примеры наиболее успешных маркетинговых кампаний для приложений. Таких, как:

Каталог IKEA;

Приложение Audi start-stop;

Приложение Nivea для защиты детей от солнечного удара;

Интеграция рекламы в Bitcoin Billionaire;

Мобильная оплата Starbucks;

QR-коды от Diesel.

Вывод

Подводя итог, стоит сказать, что мир мобильных приложений постоянно развивается и маркетологи должны постоянно быть на высоте, используя всю информацию от своих пользователей, чтобы улучшать конкретное приложение, основываясь на их привычках, предпочтениях и пожеланиях.

Избежав подводных камней на этапе до и после запуска маркетинговой кампании приложения, вы увеличите шансы приложения на успех. Слушайте свою аудиторию и реагируйте на их отзывы должным образом. В маркетинге приложений важна каждая деталь.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять важность мобильного маркетинга, и мы будем рады детальнее обсудить эту тему с вами. Вы можете обратиться к нам в любое время.



