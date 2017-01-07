Никто из современных людей не станет отрицать того, что множество гаджетов, которые находятся в нашем распоряжении дали всем множество возможностей, о которых мы могли только мечтать. Еще недавно, наши родители смотрели фантастические фильмы и думали, что возможность видеть собеседника во время беседы с абонентом в другом городе или стране, настолько нереальна, что может появиться только на страницах книг или экранах кинотеатров. Прошло не так уж много времени, а мы все уже привыкли к тому, что можем воспользоваться программой и вести беседу с далеки собеседником, как будто он находится в метре от нас.

Однако технический прогресс и человеческий гений не стоят на месте и не успокаиваются ни на секунду. Каждая большая социальная сеть положила себе за правило, разрабатывать приложение, которое дает пользователям особенные возможности. Так в Facebook появилось приложение, которые с успехом заменяет СМС и дает возможность переписываться с друзьями и родными, находящимися за много тысяч километров. Возможность видеоконференции тоже есть, но забирает довольно много ресурсов и не имеет большой популярности среди пользователей. Зато пользователи Twitter имеют в своем распоряжении приложение, которое дает возможность быть настоящим оператором в режиме онлайн.

Программа Перископ позволяет с легкостью выкладывать видео в сеть в прямом эфире и поддерживать связь между абонентами. Разработчики вложили в опции программы самостоятельную оценку трафика и, соответственно, самой выбирать нужный режим записи, чтобы не терять в качестве и скорости видеопотока. На странице нашего сайта можно найти подробную инструкцию программы, которая пошла совсем по иному пути. Все привычные лайки, которые существуют в других приложениях, здесь имеют чисто декоративный смысл. Большое значение имеет количество просмотров в режиме онлайн. Разработчики постоянно дорабатывают программу и обещают, что она будет устойчиво работать даже при очень слабом сигнале мобильного интернета. Прямо на странице нашего портала можно скачать версию приложения на гаджет. К сожалению, программа пока не адаптирована для компьютеров, но приложением можно воспользоваться через специальную ссылку в браузере.

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