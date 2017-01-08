Стремительное развитие технологий подарило человечеству множество гаджетов, техники и оборудования, транспортных средств, значительно облегчающих нашу жизнь. Среди них есть как изделия, предназначенные для работы, так и варианты для отдыха и в частности активного времяпрепровождения, которое так популяризируют сегодня в Украине. Наиболее востребованный вариант таких утех – это езда на гироскутере. Новая тенденция быстро обзавелась целой армией поклонников, парней и девушек, которые прослышали о чуде техники и быстро присоединились к ее владельцам.

Много молодых людей в теплое время года можно встретить, катающимися на гиробордах в парках и городских скверах, а с каждым месяцем все больше и больше молодых людей в Украине приобретает данный вид транспорта. В каталоге интернет-магазина http://korpusok.kiev.ua/ можно приобрести гироборды и скутеры для людей в разном возрасте, выбирая соответственно подходящую модель. Гироскутер станет замечательным подарком для ребенка, при весе в 12 кг он обладает компактными габаритами и позволяет школьнику легко взять транспортное средство под мышку и выйти с ним на прогулку. Данный вид техники может развивать скорость до 15 километров в час и заряжается от розетки, используя мощный аккумулятор. Автономно на одной зарядке мини-сигвей может преодолеть около 20 километров, а управлять им очень легко, этому может быстро научиться как ребёнок, так и взрослый.

Достаточно лишь руководить устройством с помощью своего тела, упоров, наклонов и поворотов корпуса, и спустя несколько минут тренировки каждый сможет встать на гироскутер и спокойно поехать, управляя данным средством передвижения. Отдельными особыми преимуществами отличается модель Xiaomi Ninebot mini, который выдерживает нагрузку в 85 килограммов, что несколько меньше чем у других гироскутеров. Однако, на одной зарядке он может проехать аж 25 км! Если кататься по парку по прямой, можно путешествовать максимально долго, а вот на спусках и подъемах устройство будет разряжаться быстрее. Скорость, которую может развить этот мини-сигвей, достигает 16 километров в час, кроме этого он отличается от других изделей наличием двух электромоторов, которые легко обслуживаются и для которых можно запросто найти разные детали в магазинах гироскутеров . Выбирайте изделие, подходящее вам по параметрам и наслаждайтесь приятными поездками на свежем воздухе с друзьями, разделяющими ваше увлечение и уже тоже обзавелись гиробордом для путешествий!