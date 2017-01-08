На основе популярной операционной системы Android основано большинство современных планшетов и смартфонов. Именно поэтому Android открывает большие возможности перед пользователями, позволяет заходить с телефона в Интернет, слушать музыку в онлайн-режиме или скачивать фильмы и смотреть их там, где нет доступа к сети, а также играть в различные игры, которые в наше время предстают в виде особых приложений. Разработчики разных видов развлечений после создания сайтов с играми и другими забавами сразу же приступают к созданию мобильных приложений, так как многие пользователи сегодня используют ноутбук только для работы, а для развлечения и отдыха стараются применять планшет или смартфон, отдыхая от компьютера.

Итак, если вы владеете гаджетом на основе операционной системы Андроид, то на сайте Android Game Box сможете найти лучшие игры для данной ОС и загрузить их в свой телефон или на планшет, чтобы поиграть в свободное время. В зависимости от предпочтений пользователей, можно скачать андроид игры на любой вкус: логические головоломки для детей и взрослых, увлекательные игры на тему приключений, квестов и различных миссий, военные симуляторы, стратегии, стрелялки и леталки, игры в стиле «файтинг», а также приложения для самых маленьких пользователей, любителей отобрать у родителей смартфон и поиграть в какую-нибудь игрушку. Также на сайте есть симулятор рестлинга, средневековая стратегия «4 королевства», мобильная версия игры «GTA», приложения «Революция», «Картинг», автомобильные гонки «Реальный дрифт» и множество симуляторов с машинами, самолётами, кораблями и так далее.

Люди любого возраста найдут на сайте игры для Android, которые можно легко и быстро скачать с облака и начать тестировать, имея свободную минутку. Все данные приложения абсолютно бесплатны и разделяются на разные категории. Это могут быть аркады, головоломки, экшн-игры, спортивные приложения, гонки, стратегии, файтинги, ролевые игры и квесты, другие варианты. Выбирайте приложение по вкусу, скачивайте мобильную версию на свой телефон или планшет, и наслаждайтесь процессом тогда, когда вам будет удобно, и когда вы посчитаете нужным. Эти игры развивают аналитические и логические способности, учат игроков быть более внимательным, запоминать детали и стремиться к победе, несмотря ни на что. Если любите расслабиться и поразвлечься в виртуальном мире, то данные приложения созданы именно для вас!