Чем Xiaomi Mi5s plus лучше Xiaomi Mi5s? Этот вопрос задают многие читатели. Сегодня попробуем разобраться в характеристиках, этих двух телефонов. Постараемся определить, кто лучше из них и стоит ли переплачивать за «плюс»?

Осенью в столице Китая состоялась долгожданная презентация смартфонов от компании Xiaomi. На мероприятии организаторы представили новинки Xiaomi Mi5s и Xiaomi Mi5s plus. Традиционно версии плюс отличаются от своих аналогов только величиной дисплея, но в случае с моделями от Xiaomi все выглядит не настолько однозначно. В версии плюс изменено достаточно параметров для того, чтобы считать эту модель полноценным самостоятельным смартфоном.

Сравнение. Сяоми Ми5с vs Сяоми Ми5с плюс

Все преимущества Xiaomi Mi5s plus по сравнению с младшим братом

Новое стекло и экран . Стекло изогнуто по технологии 2,5D и добавляет аппарату не только эстетического совершенства, но и улучшает эргономику. Есть также поддержка технологии анализа нажатий по силе.

. Стекло изогнуто по технологии 2,5D и добавляет аппарату не только эстетического совершенства, но и улучшает эргономику. Есть также поддержка технологии анализа нажатий по силе. Новая платформа . Обновленная версия платформы получила название Snapdragon 821. Вместе с ней смартфон должен показывать высокие показатели производительности.

. Обновленная версия платформы получила название Snapdragon 821. Вместе с ней смартфон должен показывать высокие показатели производительности. Повышение порога минимального объема памяти . В Xiaomi Mi5s plus модель с меньшим объемом памяти — 64 гб., а Xiaomi Mi5s — 32 Гб.

. В Xiaomi Mi5s plus модель с меньшим объемом памяти — 64 гб., а Xiaomi Mi5s — 32 Гб. Размер пикселей камеры вырос с 1.12 до 1.55 мкм, но при этом разрешение снизилось — с 16 до 12.

вырос с 1.12 до 1.55 мкм, но при этом разрешение снизилось — с 16 до 12. Используемый аккумулятор стал чуть более объемным — 3200 Мач против 3000 Мач в Mi5s.

стал чуть более объемным — 3200 Мач против 3000 Мач в Mi5s. Усовершенствованный сканер . Устройство, сканирующее отпечатки пальцев владельца а Xiaomi Mi5s plus претерпело значительные видоизменения в сторону технологичности. На смену механической клавише со встроенным сканером пришел сенсорный аналог. Сам сканер расположен на задней панели смартфона, сенсорные клавиши остались спереди.

. Устройство, сканирующее отпечатки пальцев владельца а Xiaomi Mi5s plus претерпело значительные видоизменения в сторону технологичности. На смену механической клавише со встроенным сканером пришел сенсорный аналог. Сам сканер расположен на задней панели смартфона, сенсорные клавиши остались спереди. Диагональ и габариты . Диагональ в Mi5s plus выросла с 5,15 до 5,7 дюймов, а высота и ширина почти на 1 см. в сравнении с Mi5s.

. Диагональ в Mi5s plus выросла с 5,15 до 5,7 дюймов, а высота и ширина почти на 1 см. в сравнении с Mi5s. Дополнительные модули камеры. В камеру Xiaomi Mi5s plus встроено два модуля с монохромным и цветным сенсорами.

Чехлы и аксессуары для Ми5с и Сяоми Ми5с плюс

Сравнивая стоимость и наличие чехлов для данной модели, можем сказать, что аксессуары не особо отличаются по цене и наличию. Смотрите сами:

Чехол-книжка Royal Cover для Xiaomi Mi5s plus — 195 грн.

http://floy.com.ua/xiaomi-mi5s-plus/knizhka-royal-cover-xiaomi-mi5s-plus

Чехол-книжка Royal Cover для Xiaomi Mi5s — 195 грн.

http://floy.com.ua/xiaomi-mi5s/knizhka-royal-cover-xiaomi-mi5s

Единственное, имеются в наличии бампера для mi5s plus , чего не найдешь для «младшего брата».

Подведем итоги по моделям

Подводя итоги, можно говорить о том, что Xiaomi Mi5s plus — это не логичное продолжение серии Mi5-Mi5s. Модель имеет принципиальные отличия и воспринимается как самостоятельная единица. Безусловно, это устройство представляет большой интерес со стороны представленных в нем технологий и имеет хорошие перспективы успешной реализации на потребительской рынке.