В нашей стране каждое задание, учреждение общественного питания и образования, медицинское учреждение, развлекательный клуб, финансовая контора или коммерческое предприятие, зоопарк, производственный цех, склад и жилой дом в обязательном порядке имеет свою категорию пожарной опасности. Категорийность подразумевает уровень риска при возникновении стихийного возгорания и количества возможных жертв в случае бедствия. Данные об этом позволяют заблаговременно позаботиться о соблюдении норм пожарной безопасности, чтобы в случае внезапного пожара сохранить в целости важное имущество, а также организовать быструю эвакуацию сотрудников или посетителей, жителей того или иного помещения. Расчет категории пожарной опасности необходимо выполнять максимально строго и жестко, исключая различные компромиссы и непрофессиональный подход.

Только доверив расчёт опытным специалистам, можно получить точные результаты, которые помогут определить категорию опасности и в дальнейшем выполнять требования пожарной безопасности. Наши высококвалифицированные специалисты компании «Не горим» в Москве выполняют расчет категорий через заявки на сайте. По выгодным ценам вы получите мнение специалистов с огромным опытом и отличной репутацией в данной сфере. Для этого необходимо заполнить заявку и указать свои контактные данные для обратной связи, а спустя некоторое время получить данные по категориям, которых различают пять. Максимальная категория А означает повышенную взрыво- и пожароопасность и чаще всего присваивается помещениям, в которых хранятся легковоспламеняющиеся от контакта друг с другом материалы, негорючие газы и жидкости. Расчет пожарной категории предполагает глубинный анализ целевого использования помещения или особенностей работы предприятия.

В ходе расчёта категорийности учитываются материалы, которые хранятся в здании, работающее оборудование и инструментарий, а также различные технические процессы, происходящие в здании. Отправляйте заявку через наш сайт и гарантированно получите точный расчет категорийности, а также сможете заказать проектирование систем сигнализации и оповещения о возникновении пожара, которые позволят в будущем сохранить человеческие жизни и имущество в целости в случае возникновения возгорания. Позаботьтесь о своей безопасности, а также о безопасности своих работников или посетителей общественного места заранее!