Функции технических сооружений, находящихся за пределами помещения, могут подвергаться отрицательным воздействиям снега, льда или замёрзшей влаги. Мы приведём несколько примеров, каким образом инфракрасное тепло может поддерживать работоспособность предприятий, несмотря на плохие погодные условия.

В случае обледенения фильтров нарушается работа газовых турбин.

Для обеспечения правильной работы газовых турбин требуется воздух для горения. Разумеется, этот воздух должен быт очищен от пыли и прочих частиц и поэтому он всегда подвергается предварительной фильтрации. Холодный и влажный всасываемый воздух в зимние месяцы может легко привести к обледенению фильтров. Они пропускают мало воздуха и работу газовой турбины приходится приостанавливать — как раз в то время года, когда она больше всего необходима.

Зачастую используют фильтры из нетканого материала, как правило, они состоят из нескольких маленьких элементов в одном большом корпусе фильтра. Поступающий в газовые турбины воздух извне при низких температурах окружающей среды приводит к быстрому обледенению фильтров из нетканого материала. Для сохранения пропускной способности фильтров необходимо предпринимать защитные меры.

Так, к примеру, на газокомпрессорной установке в Германии в связи с этим были протестированы различные системы антиобледенения и было решено использовать инфракрасную систему. Результаты испытаний показали, что инфракрасный модуль потребляет меньше энергии и более прост в установке по сравнению с другими технологиями. Было установлено 3 модуля, контролируемых при помощи термостата, который включает излучатели при достижении определенного значения температуры окружающей среды и выключает их, когда температура достигает предварительно установленного значения. Инфракрасные модули очень компактны и надёжны в эксплуатации, они работают даже при холодных и влажных условиях.

Следующие примеры использования инфракрасных нагревателей также связаны с зимними погодными условиями, приводящими к обледенению и замерзанию, в первом случае сыпучих грузов. Например руда или уголь, транспортируемые по железной дороге в металлических вагонах, при холодных и влажных условиях могут смерзаться в большие глыбы. Двери и замки не открываются и вагоны с трудом удаётся полностью разгрузить. При помощи внешнего обогрева инфракрасными нагревателями глыбы угля или руды оттаивают.

Во втором случае затрагивается проблема обледенения шлюзов, из-за чего приходится приостанавливать судоходство. На нижней части затвора плотины горизонтально устанавливают инфракрасные нагреватели. Водяные брызги никак не вредят инфракрасным нагревателям из кварцевого стекла, т.к. кварцевое стекло имеет очень низкий коэффициент температурного расширения и в связи с этим очень высокую сопротивляемость по отношению к тепловому удару. Электрические контакты обязательно защищены от воды специальным корпусом.

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